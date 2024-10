Nach fünf Monaten Auszeit: Übernimmt Thomas Tuchel diesen Verein in England?

England - Sein Ende beim FC Bayern München war aus Vereinssicht unrühmlich, kehrt Trainer Thomas Tuchel (51) nach fünf Monaten Auszeit nun in den Fußball zurück?

Kehrt Thomas Tuchel (51) nach England zurück? © Tom Weller/dpa

Der Erfolgscoach, der mit dem FC Chelsea 2021 die Champions League gewann, steht vor einer Rückkehr auf die Insel.

Denn die See wird für den niederländischen Coach Erik ten Hag (54) bei Manchester United immer rauer. Laut eines Berichts der Zeitung "l" wollen die Klub-Bosse Gespräche mit Tuchel aufnehmen, sollte ten Hag fliegen. Der Holländer hatte 2022 das Amt von Ralf Rangnick (66) übernommen.

Doch schon in der vergangenen Saison kriselte es heftig, stand der Niederländer eigentlich mehrfach vor seinem Rauswurf. Als Tabellenletzter schied das Team in der Gruppenphase der Champions League aus, in der Liga landete der Traditions-Klub nur auf Rang acht.

Hinzu kamen zahlreiche Querelen mit den Spielern, wie beispielsweise auch Jadon Sancho (24), der dann zu Borussia Dortmund flüchtete.

Nachdem ten Hag aber mit seinem Team der überraschende Sieg im FC Cup gegen Manchester City gelungen war, wurde sein Vertrag, der eigentlich bis Sommer 2025 lief, vorzeitig bis Ende Juni 2026 verlängert.