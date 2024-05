Mit seiner Tochter im Arm kullern die Tränen: So emotional verabschiedet sich Toni Kroos!

Madrid (Spanien) - Emotionaler Abschied! Ein letztes Mal hat Toni Kroos (34) am Samstagabend den Rasen des altehrwürdigen Santiago Bernabeu verlassen und sein finales Liga-Spiel für Real Madrid absolviert. Selbst der sonst so gefasste DFB-Star rang zum Lebewohl mit seinen Gefühlen.

Beim deutschen Nationalspieler flossen zu diesem Zeitpunkt noch keine Tränen, bei seinen drei Kindern an der Seitenlinie aber sehr wohl. Dieser Anblick ließ dann auch bei Kroos die Gefühls-Dämme brechen.

Um Kroos bildete sich eine Spielertraube, alle Kollegen umarmten ihren Routinier. Zu "Toni, Toni"-Rufen hob er den Arm ins weite Rund und fasste sich ans Herz. "Gracias, Leyenda", also "Danke, Legende", prangte von einem riesigen Plakat.

Der gebürtige Greifswalder bekam von Coach Carlo Ancelotti (64) die Binde an den Arm, in der 86. Minute wurde es schließlich laut im Fußballtempel der spanischen Hauptstadt. Wie angekündigt wechselte der Italiener den 34-Jährigen vorzeitig aus und ermöglichte so einen Abgang im Rampenlicht.

Zum Abschluss gab es zwar nur ein glanzloses 0:0-Remis gegen Betis Sevilla, doch das Ergebnis war komplett zweitrangig. Da die Königlichen die Meisterschaft eh schon lange in der Tasche hatten, konnten sie sich ganz auf ihren verdienten Mittelfeldlenker konzentrieren.

Gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Leon (10) und Fin (4), Tochter Amelie (7) und Ehefrau Jessica (35) drehte Toni Kroos (34) seine letzte Ehrenrunde im Santiago Bernabeu. © JAVIER SORIANO / AFP

"Ich war stark, bis ich meine Kinder sah. Dieser Moment hat mich gekillt", sagte der Weltmeister von 2014 im Anschluss der Partie.

Eine ganze Dekade prägte der Pass-Virtuose in Madrid, gewann mit den Blancos unglaubliche 22 Titel, darunter viermal die Champions League und ebenso viele LaLiga-Meisterschaften. "In diesen zehn Jahren habe ich mich immer zu Hause gefühlt. Es war eine unvergessliche Zeit", so Kroos.

Auch die spanische Presse huldigte der Vereinsikone. Er sei ein Spielertyp, der "in Vergessenheit geraten ist, kurz vor dem Aussterben, mit wissenschaftlicher Präzision, fast nicht existent in der Natur", schrieb etwa die AS.

Die Marca schwärmte vom "schönsten Abschied, den ein Real-Spieler je erlebt hat".

Vor wenigen Tagen hatte Kroos sein Karriereende nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland angekündigt. Der letzte Auftritt im Madrid-Trikot steht jedoch noch aus.

Am 1. Juni kämpft er mit den Königlichen gegen Borussia Dortmund noch um seinen insgesamt sechsten CL-Titel.