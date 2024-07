Toni Kroos verkündet große Überraschung! Comeback steht bevor

"Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht und bin in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, die lautet, dass diese Saison, diese wunderbare Saison, die zehnte Saison mit Real, auch meine letzte Saison mit Real ist", verkündete der Routinier in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" sein endgültiges Karriereende nach der Europameisterschaft im eigenen Land.

Streamer-Star Elias Nerlich (26) gründete zusammen mit Toni Kroos die Hallenfußball-Liga. © Fabian Sommer/dpa

Als Kicker in der von ihm selbst ins Leben gerufenen Icon League wird der ehemalige deutsche Nationalspieler sein Comeback feiern und in der mit Streamer-Star Elias Nerlich gegründeten Kleinfeld-Liga am 1. September in der Kölner Lanxess Arena sein Können noch einmal unter Beweis stellen.

"Die schlechte Nachricht, ihr müsst mich einsetzen, das ist wirklich Pflicht", witzelte Kroos beim Draft Day in Berlin, der für B2B United auf dem Platz stehen wird.

Das Team von RB-Leipzig-Akteur Benjamin Henrichs (27) und Influencer Bilal Kamarieh (27) hatte beim Zusammenstellen der Mannschaften den Zuschlag für Kroos erhalten.

"Es war in den vergangenen Monaten sehr viel Arbeit, The Icon League zu entwickeln, aber ich freue mich, wenn wir allen zeigen können, was wir geschaffen haben", so Kroos. Es soll aber bei einem einmaligen Auftritt als Akteur bleiben.

Henrichs ist nicht die einzige Fußballpersönlichkeit, die bei dem Spektakel dabei ist. Angeführt werden die Mannschaften unter anderem von Robert Andrich (29) und Antonio Rüdiger (31) - aber auch von Künstlern wie Luciano, bürgerlich Patrick Großmann (30), oder August Jean Diederich (26), besser bekannt als Ski Aggu.