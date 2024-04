Schon wieder! FC-Bayern-Fans verhöhnen Hoeneß während Köln-Spiel

Mit diesem Banner legten die Bayern-Fans gegen Hoeneß nach. © IMAGO / Ulrich Wagner

Während des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln (2:0) am Samstag zeigten sie im Fan-Block ein Banner, auf dem in großen Lettern stand: "Wir entschuldigen uns für die Tennisbälle in Heidenheim, Uli!"

Damit spielten die Münchner Anhänger erneut auf die Aussagen von Hoeneß an, der in einem Interview mit dem "BR" die Proteste der eigenen Fans gegen den mittlerweile geplatzten DFL-Investoreneinstieg für die Pleite beim VfL Bochum am 22. Spieltag verantwortlich gemacht hat.

Am vergangenen Wochenende kassierten die Bayern in Heidenheim die nächste Pleite - und das ganz ohne Fan-Proteste.

"Wir haben drei Punkte verloren wegen dieser bescheuerten Tennisbälle. Wir führen in Bochum eins zu null. Harry Kane kann gerade das zwei zu null machen. Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen, dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie immer den FC Bayern so lieben, die Bälle", wetterte der 72-Jährige.

Knapp 15 Minuten lang wurde das Spiel wegen der Tennisball-Proteste unterbrochen. Kurz nach Wiederanpfiff drehten die Bochumer die Partie.