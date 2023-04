Süße Baby-News! Deutschlands Lauf-Star ist Mama geworden

Gesa Felicitas Krause (30) will in Paris 2024 ihre vierten Olympischen Spiele erleben. © Jan Woitas/dpa

Die Hindernisläuferin brachte eine gesunde Tochter zur Welt, wie sie am Sonntag ihren Followern bei Instagram mit einem süßen Post verriet.

"Und plötzlich bist DU da und hast uns mitten ins Herz getroffen. Diese Form von Liebe ist einfach nicht in Worte zu fassen. Willkommen Lola Emilia Krause — DU bist das Beste, was uns je passiert ist 🤍", schrieb sie.

Zwei Selfies zeigen die Hessin mit ihrer Tochter und dem Papa Robert Blumentritt, der in seiner Jugendzeit selbst zweimal Silber bei Deutschen Meisterschaften über 1500 Meter holte, mittlerweile aber nur noch hobbymäßig die Laufschuhe schnürt.

Was auf dem Bild auffällt: Mama Gesa trägt eine Kette mit den Olympischen Ringen selbst im Krankenhaus um ihren Hals. Dreimal hat sie schon am größten Sportereignis der Welt teilgenommen, in Paris 2024 will sie trotz der Geburt ihres ersten Kindes dabei sein.

Die guten Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Kolleginnen, Prominenten und auch der deutsche Leichtathletik-Verband hinterließen in den Kommentaren ihre warmen Worte.