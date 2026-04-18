Beängstigender Hintergrund! Darum lässt Tennis-Star die Doping-Jäger an der Tür abblitzen

Prag - Bereits im Dezember hat der tschechische Tennis -Star Markéta Vondroušová (26) Doping-Jäger an der Tür ihrer Prager Wohnung abblitzen lassen, den Vorfall aber erst jetzt öffentlich gemacht.

Markéta Vondroušová (26) hat ihren verweigerten Dopingtest im Dezember nun öffentlich erklärt. © SEBASTIEN BOZON / AFP

In einem Instagram-Statement am Freitagabend berichtete die Wimbledon-Siegerin von 2023, dass an einem späten Abend zwei Kontrolleure an ihrer Tür geklingelt hätten. Dabei hätten sie sich weder ordentlich ausweisen können noch das übliche Protokoll für den Ablauf solcher Tests eingehalten.

Laut Aussage ihres Anwalts hätten sie zudem einfach gefordert, ihr Wohnzimmer betreten zu dürfen, ohne den genauen Grund zu nennen. Daraufhin wies Markéta Vondroušová die Kontrolleure an ihrer Wohnungstür ab.

Zum einen erklärte sie, dass sie "wie eine Person, die Angst in diesem Moment hatte und sich nicht sicher fühlte", reagiert habe und nicht wie eine "die etwas zu verbergen hat". Zum anderen habe sie sich an eine schlimme Begebenheit ihrer Kollegin Petra Kvitová (36) erinnert. "Nachdem, was Petra passiert ist, nehmen wir alle Fremden an unserer Tür nicht auf die leichte Schulter", erklärte Vondroušová auf Instagram.

Kvitová wurde im Dezember 2016 in ihrem Haus in Prostějov überfallen. Bei dem Versuch, sich zu wehren, zerschnitt ihr der Angreifer ihre linke Schlaghand so schwer, dass Sehnen und Nerven an allen fünf Fingern schwer beschädigt waren und die Hand in einer vierstündigen Notoperation gerettet werden musste.