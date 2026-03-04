Tennis-Star bekommt romantischen Heiratsantrag, doch eine Sache lässt sie verzweifeln
USA - Er hatte alles ganz heimlich vorbereitet und standesgemäß ging der griechische Unternehmer Georgios Frangulis (36) auf die Knie, als er seiner Freundin Aryna Sabalenka (27) am späten Dienstagabend einen Heiratsantrag machte. Doch der Tennis-Star haderte mit den Umständen ihrer Verlobung.
Dabei hätte die Szenerie romantischer nicht sein können. Ihr Lebensgefährte hatte sich richtig ins Zeug gelegt. Er ließ am Abend an einem Pool ein Meer aus Kerzen und Blumen herrichten, lotste seine Freundin zur Location und stellte ihr dann die Frage aller Fragen mit einem großen Verlobungsring in einer Schatulle in seiner Hand.
Ganz sympathisch war die Weißrussin mit einer Jeans, einem weißen T-Shirt und Flipflops bekleidet, die Haare hatte sie zu einem Zopf geflochten. Doch genau das brachte die viermalige Grand-Slam-Siegerin auf die Palme, nachdem die ersten Glücksgefühle wieder verflogen waren.
"Alles ok, Leute, alles ist passiert, aber guckt Euch einfach an, wie ich aussehe", sagte sie kurz nach ihrem Antrag in ihrer Instagram-Story. Ihr Verlobter sagte: "Unglaublich schön". Sie erwiderte "nein".
Dann zeigte Aryna Sabalenka in ihrer Story eine Frau, der sie die Schuld in die Schuhe schob. "Das ist alles Dein Fehler, denn Du hast mir nicht heimlich verraten, was hier vor sich geht. Ich wäre sonst komplett vorbereitet gewesen."
Aryna Sabalenka hat mit dem Tod ihres Vaters und ihres Ex-Freundes schwere Jahre hinter sich
Der Frust über ihr perfekt unperfektes Aussehen wird mit Sicherheit noch verfliegen und der Freude über einen der schönsten Momente ihres Lebens weichen.
Das Glück ist der Ausnahmeathletin so sehr zu gönnen, denn hinter der Nummer eins der Tennis-Weltrangliste liegen bewegte Jahre. Im März 2024 beging ihr Ex-Freund, der Eishockey-Spieler Konstantin Koltsov (†42), in Miami Suizid. Aryna Sabalenka selbst war zwar zu diesem Zeitpunkt nach drei Jahren Beziehung bereits von ihm getrennt, befand sich zum Zeitpunkt des Dramas aber ebenfalls in Miami, wo sie im Anschluss ein Turnier spielte.
Nach dem Suizid hatte sie darüber aufgeklärt, dass sie schon seit längerer Zeit von Koltsov getrennt lebte. Zwei Monate später wurde ihre neue Liebe zu Georgios Frangulis offiziell. Er ist der Gründer und CEO von Oakberry, einer weltweiten Kette für Açaí-Bowls und Smoothies.
Im November 2019 war ihr Vater Sergey Sabalenka (†43) an den Folgen einer Hirnhautentzündung plötzlich verstorben. Sie wird an ihn denken, wenn bald für sie die Hochzeitsglocken läuten.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
