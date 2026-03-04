Tennis-Star bekommt romantischen Heiratsantrag, doch eine Sache lässt sie verzweifeln

USA - Er hatte alles ganz heimlich vorbereitet und standesgemäß ging der griechische Unternehmer Georgios Frangulis (36) auf die Knie, als er seiner Freundin Aryna Sabalenka (27) am späten Dienstagabend einen Heiratsantrag machte. Doch der Tennis -Star haderte mit den Umständen ihrer Verlobung.

Aryna Sabalenka (27) und Georgios Frangulis (36) sind seit ungefähr zwei Jahren ein Paar. © IMAGO / Cover-Images

Dabei hätte die Szenerie romantischer nicht sein können. Ihr Lebensgefährte hatte sich richtig ins Zeug gelegt. Er ließ am Abend an einem Pool ein Meer aus Kerzen und Blumen herrichten, lotste seine Freundin zur Location und stellte ihr dann die Frage aller Fragen mit einem großen Verlobungsring in einer Schatulle in seiner Hand.

Ganz sympathisch war die Weißrussin mit einer Jeans, einem weißen T-Shirt und Flipflops bekleidet, die Haare hatte sie zu einem Zopf geflochten. Doch genau das brachte die viermalige Grand-Slam-Siegerin auf die Palme, nachdem die ersten Glücksgefühle wieder verflogen waren.

"Alles ok, Leute, alles ist passiert, aber guckt Euch einfach an, wie ich aussehe", sagte sie kurz nach ihrem Antrag in ihrer Instagram-Story. Ihr Verlobter sagte: "Unglaublich schön". Sie erwiderte "nein".

Dann zeigte Aryna Sabalenka in ihrer Story eine Frau, der sie die Schuld in die Schuhe schob. "Das ist alles Dein Fehler, denn Du hast mir nicht heimlich verraten, was hier vor sich geht. Ich wäre sonst komplett vorbereitet gewesen."