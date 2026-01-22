Spielerin wütet gegen ihren Trainer, seine Reaktion lässt alle sprachlos zurück

Melbourne (Australien) - In der zweiten Runde der Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Tennis , ist es in Melbourne zu einer unglaublichen Szene gekommen. Die Französin Elsa Jacquemot (22) verlor bei ihrem Match die Nerven und wütete beim Stand von 0:5 im ersten Satz gegen ihren Trainer Simon Blanc (50). Was dann passierte, ließ alle sprachlos zurück.

Elsa Jacquemot (22) hatte im Zweitrunden-Match der Australian Open ihre Emotionen nicht im Griff. © Martin KEEP / AFP

Denn nachdem die Weltranglisten-60. vor allen Zuschauern und ihrer Gegnerin Julija Putinzewa (31) ihn verbal heftig angegriffen hatte, packte er seine Sachen und verschwand einfach. Am Ende unterlag die Französin mit 1:6 und 2:6.

Die Ausgangslage vor dem Duell war brisant, denn Blanc hatte jahrelang die Kasachin mit russischen Wurzeln trainiert. Als Jacquemot nach 25 Minuten mit 0:5 zurücklag, brannten ihre die Sicherungen durch. Als sie am Rande von Platz fünf ihr Gesicht mit ihrem Handtuch abwischte, sagte sie laut, und für alle gut hörbar, zu ihrem Coach: "Er hat sie jahrelang trainiert, aber mir gesagt, ich solle das Gegenteil von dem tun, was nötig ist", fuhr die Spielerin aus der Haut.

In dem Moment schnappte der Trainer seine Tasche, zeigte sich entsetzt, entgegnete: "Was hier gerade passiert, ist absurd" und verschwand. Zurück blieben die sprachlosen Fans und der Manager von Jacquemot, Arnaud Restifo (28), der versuchte, die Situation irgendwie zu überspielen und ruhig zu bleiben.

Zu ihm sagte die Französin nach dem Abgang ihres Trainers: "Wir werden nach dem Spiel darüber sprechen, es wird eine Diskussion geben."