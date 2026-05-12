12.05.2026 09:26 Deutscher Tennis-Star geht nach Sieg auf Zuschauer los: "Diese Geisteskranken brauchen einen Arzt"

Deutschlands Tennis-Star Laura Siegemund war beim WTA-Turnier in Rom auf 180 und meinte: "Diese Geisteskranken brauchen einen Arzt." Das steckt dahinter.

Von Tina Hofmann

Rom (Italien) - Deutschlands beste Doppelspielerin im Tennis, Laura Siegemund (38), ist bekannt als emotionaler Heißsporn auf dem Platz. Nach ihrem Sieg mit Partnerin Vera Zvonareva (41) in der ersten Runde beim WTA-Turnier in Rom war der Profi aus Filderstadt außer sich vor Wut.

Laura Siegemund (38) fand nach ihrem Sieg im Doppel mit Partnerin Vera Zvonareva in der ersten Runde in Rom deutliche Worte. © IMAGO / PsnewZ Was war passiert? Während des hart erkämpften Zweisatzsieges gegen Miyu Katō (31) und Andreja Klepač (40) hatte eine Gruppe von Männern im "Foro Italico" über eine Stunde lang geschrien und gebrüllt und damit das Match der Deutschen erheblich gestört. Nach dem verwandelten Matchball legte sich Laura Siegemund persönlich mit einem der Ruhestörer an und stellte ihn zur Rede. Gestoppt wurde sie dann aber vom Schiedsrichter, der sie bat, die Unterhaltung zu beenden. Anschließend platzte der Nummer 22 der Welt im Doppel beim Interview mit Sky der Kragen. "Das sind Leute, die brauchen echt einen Arzt. Das macht es alles so kaputt, ich hatte es auch in meinem Einzel, die Leute kommen rein und schreien rein. Das sind Leute, die müssen von der Security abtransportiert werden", forderte die 38-Jährige. Tennis Spielerin wütet gegen ihren Trainer, seine Reaktion lässt alle sprachlos zurück Sie hatte eine Vermutung, mit was für einer Klientel sie es zu tun hatte: Menschen, die auf Tennisspiele wetten und bei negativem Ausgang völlig austicken. "Das sind die Leute, die dir auf Instagram schreiben: 'Ich bringe deine Familie um, ich wünsche deiner ganzen Familie, dass sie an Krebs stirbt.' Da sind die Leute", machte sie klar. Spielerinnen und Spieler sehen sich immer öfter schlimmen Bedrohungen im Netz durch Menschen ausgesetzt, die auf Partien wetten. Das ging sogar schon so weit, dass eine Spielerin und ihre Familie Polizeischutz benötigten.

Laura Siegemund fordert in Rom härtere Maßnahmen gegen die "Geisteskranken"