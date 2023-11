Das gab es seit Steffi Graf nicht mehr: Siegemund schreibt deutsche Tennis-Geschichte!

Laura Siegemund (35, r.) und ihre Partnerin Vera Swonarewa (39) gelang der Doppel-Coup bei den WTA Finals. © CLAUDIO CRUZ / AFP

Die 35-Jährige triumphierte am Montag (Ortszeit) im mexikanischen Cancún gemeinsam mit ihrer russischen Partnerin Vera Swonarewa (39) im Finale gegen die US-Amerikanerin Nicole Melichar-Martinez (30) und die Australierin Ellen Perez (28) mit 6:4, 6:4.

Das Endspiel war aufgrund der schlechten Wetterbedingungen einen Tag später als geplant ausgetragen worden, wovon sich das Duo bei der Premieren-Teilnahme der gebürtigen Filderstädterin aber nicht aufhalten ließ.

"Ich habe nie gedacht, dass wir mit der Trophäe nach Hause kommen", sagte Siegemund im Anschluss. "Die Wetterbedingungen mit dem vielen Regen waren sehr kompliziert. Aber am Ende steht ein großer Sieg, ein schöner Abschluss."

Das umkämpfte Match wurde von zahlreichen Breakbällen bestimmt, keine Seite konnte mit dem eigenen Aufschlagspiel dominieren. Nach etwas mehr als anderthalb Stunden verwandelten Siegemund und Swonarewa ihren dritten Matchball.

Das Gespann tritt schon seit 2020 gemeinsam an und gewann umgehend die US Open. Auch in der laufenden Saison lief es mit Erfolgen in Nanchang, Ningbo und Washington rund.

Nun folgte die Krönung bei den WTA Finals, die als Jahreshöhepunkt und inoffizielle Weltmeisterschaft gelten.