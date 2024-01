Dritte Runde Chemo-Therapie: Tennis-Ikone sendet Bilder aus der Klinik!

Dem Tennis-Idol vieler Generationen stehen weitere unzählige harte Wochen in einer öffentlich unbekannten Klinik bevor. Hoffentlich mit gutem Ausgang.

"Auf in meine 3. Runde Chemo. Die Hälfte ist geschafft", schrieb die tapfer kämpfende Amerikanerin via Instagram. Und fügte ein Bild bei, auf dem sie blass, ausgelaugt und müde wirkte.

Ärzte entdeckten in derselben Beckenregion den Eierstockkrebs wie beim ersten Mal, operierten sie mit einer Roboter-Methode, mittels der alle schädlichen Zellen entfernt werden konnten.

Das war 2017: Chris Evert trat in ihrer Heimat Florida zu einem Benefiz-Tennis-Match an. (Archivbild) © Arnold Drapkin/ZUMA Wire/dpa

Bewundernswert ist die Stärke, die Evert dieser Tage probiert auszustrahlen. Wenige Stunden zuvor postete sie ein Bild mit ihrem ältesten Sohn vom Tennis-Court, ihrem Lieblingsplatz.

Und selbst im Moment einer ihrer schwersten Stunden hat die 69-Jährige eine wichtige Warnung im Gepäck:

"Eine Erinnerung, sich untersuchen zu lassen, eure Familien-Geschichte kennenzulernen und euer eigener Anwalt für eure Gesundheit zu sein. Früherkennung ist entscheidend!"

Ein hochemotionales Thema, denn die Familie Evert ist maßgeblich von der Krankheit gezeichnet. "Chrissies" Schwester, Jeanne Evert Dubin, verstarb 2020 grausam an Eierstockkrebs. Sie wurde nur 62 Jahre alt.

Bei Christine Marie Evert, so ihr bürgerlicher Name, wurde im Dezember 2021 zum ersten Mal der Krebs in einem frühen Stadium diagnostiziert und behandelt.

Evert ist eine Legende des Damen-Tennis, hatte in den 70er- und 80er-Jahren unzählige Male French-Open (7x), US-Open (6x), Australian Open (3x) und Wimbledon (2x) gewonnen, ehe sie 1989 ihre Karriere beendete.