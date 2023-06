Eklat nach dem Matchball! Tennis-Star platzt aus diesem Grund der Kragen

Nach 2.50 Stunden setzte sich Fritz mit 2:6, 6:4, 6:3 und 6:4 durch. Über die gesamte Spielzeit hatten die Zuschauer ihren Landsmann heftig unterstützt, was oft auch in Negativbekundungen gegen Fritz gipfelte.

Das strapaziert natürlich auch die Nerven der Gegner, die meist zum Zielobjekt werden. So wie der US-Amerikaner Taylor Fritz (25) am Donnerstagabend.

Minutenlang versuchte Moderatorin Marion Bartoli (38, l.), ein Interview mit Taylor Fritz (25) zu führen, doch das französische Publikum ließ das nicht zu. © IMAGO / PanoramiC

Er drehte sich um, hielt sich immer wieder vielsagend den Finger vor den Mund und signalisierte den Leuten auf den Rängen: "Haltet Eure Klappe!"

Sofort kamen extrem laute "Buh-Rufe" zurück, doch selbst der Eurosport-Kommentator sagte: "Jetzt schließt er dann die Münder, aber das ist auch eine logische Reaktion von Taylor Fritz, der sich hier wirklich viel gefallen lassen musste."

Als er später beim Interview auf dem Platz mit der ehemaligen französischen Tennis-Spielerin Martin Bartoli (38) ein Interview führen wollte, war das minutenlang nicht möglich.

Die Franzosen hörten nicht auf, den Sieger auszubuhen. Trotz mehrfacher Ermahnungen des Stadionsprechers und der Moderatorin hörten sie einfach nicht auf. Mehrmals setzte Bartoli zur ersten Frage an, wirkte dann sichtlich genervt.

Bis Fritz schließlich ketzerisch sagte: "Ich liebe Euch, ich liebe Euch, Leute."

In der dritten Runde trifft der 25-Jährige nun am Samstag auf den Agentinier Francisco Cerundolo (24), der den Deutschen Yannick Hanfmann am Donnerstag klar in drei Sätzen bezwang.

Man darf gespannt sein, wie das Publikum dann auf Fritz reagieren wird.