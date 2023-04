Er rammte Tennis-Star Messer in den Rücken! Attentäter von Monica Seles tot

Günter Parche war fanatischer Fan von Steffi Graf und verübte am 30. April 1993 ein Attentat auf Monica Seles am Hamburger Rothenbaum. Mittlerweile ist er tot.

Von Tina Hofmann

Nordhausen/Hamburg - Sein fanatischer, verstörtet Blick und das angsterfüllte Schreien seines Opfers werden nie in Vergessenheit geraten: Am 30. April jährt sich das schreckliche Attentat auf den ehemaligen Tennis-Superstar Monica Seles (49) in Deutschland zum 30. Mal.

Helfer eilten damals schnell auf den Platz, um Monica Seles (49) zu helfen. © IMAGO / Norbert Schmidt Wie die Bild jetzt herausfand, ist der Täter Günter Parche nicht mehr am Leben. Demnach sei er im Alter von 68 Jahren bereits im August vergangenen Jahres in einem Pflegeheim verstorben. Seine grausame Tat lässt einem bis heute das Blut in den Adern gefrieren. Am besagten 30. April 1993 schlich sich der damals Arbeitslose und paranoide, fanatische Fan von Steffi Graf von hinten an ihre damals größte Konkurrentin Monica Seles bei einem Seitenwechsel heran. Tennis Zverev gegen Rune mögliches Halbfinale bei Münchner Tennisturnier Die Serbokroatin mit US-amerikanischen Pass führt zu diesem Zeitpunkt im Viertelfinale des WTA-Turniers am Hamburger Rothenbaum mit 6:4 und 4:3 gegen Iva Majoli (45). Sie beugt sich nach vorn, trinkt einen Schluck aus ihrer Flasche. In diesem Moment sticht Parche mit einem Schlachtermesser auf sie ein, sie schreit laut, bewegt sich in Richtung Netz, wo sie zusammenbricht. Die Zuschauer und alle Beteiligten auf dem Platz wissen zunächst nicht, was passiert ist. In dem Moment plant der gebürtige Thüringer schon die zweite Attacke, kann aber von geistesgegenwärtig reagierenden Zuschauern überwältigt werden.

Nach dem Attentat auf Monica Seles saß Günter Parche nur ein halbes Jahr im Knast