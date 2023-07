Tennis-Star bewusstlos in der Kabine! Große Sorge in Wimbledon

Wimbledon (Vereinigtes Königreich) - Drama in Wimbledon ! Wu Yibing (23) klagte beim Tennis-Match gegen Frances Tiafoe (25) am Mittwoch beim Stand von 0:2 plötzlich über Atembeschwerden.

Wu Yibing (23) brach am gestrigen Mittwoch nach seinem Match zusammen. (Archivbild) © Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Medizinisches Personal nahm sich der Sache an. Der 23-Jährige verschwand in der Kabine, damit man ihn dort in Ruhe untersuchen konnte.

Abseits der Zuschauer und der Kameras hatte sich dann aber laut The Sun die gesundheitliche Situation des Chinesen dramatisch verschlechtert. Yibing sei in den Umkleiden schließlich bewusstlos zusammengebrochen!



Das dreiminütige "Medical Timeout" wurde daraufhin auf 15 Minuten verlängert. Auf und abseits des Courts wurde derweil auf gute Nachrichten gehofft, die aber zunächst nicht kamen.

Nach der Behandlungszeit fühlte sich Yibing aber besser und führte das Spiel sogar fort!

Das sorgte bei den Zuschauern für Erleichterung, aber auch Verwunderung und Sorge, ob mit dem Tennisprofi wirklich alles in Ordnung sei.