Mysteriöses Verschwinden von Tennis-Schönheit: Ist das der Grund, warum sie untertauchte?

Italien - Am Samstagabend meldete sich Tennis -Schönheit Camila Giorgi (32) plötzlich auf Instagram , verkündete offiziell ihren Rücktritt, der aber schon am 7. Mai inoffiziell durchgesickert war .

Camila Giorgi (32) war einst die Nummer eins im italienischen Damentennis. Nun scheint die Schönheit mächtig Ärger am Hals zu haben. © GLYN KIRK / AFP

Denn die Italienerin ist seit Mitte März spurlos verschwunden. Jetzt scheint langsam klar zu werden, warum. Denn die italienischen Behörden ermitteln gleich in mehreren Fällen gegen die ehemalige Nummer eins ihres Landes.

Wie die Gazzetta dello Sport schreibt, sind die Steuerfahnder hinter der Beauty her. Sie und ihre Familie sollen über Jahre keine Einkommenssteuer-Erklärung abgegeben haben. Im Raum steht der Vorwurf der Steuerhinterziehung in Millionen-Höhe.

Der Fiskus erließ deshalb einen Vollstreckungsbescheid in Höhe von 446.000 Euro, am 13. April sollte sie eigentlich zu einer Anhörung erscheinen. Doch seit dem letzten Match am 23. März gegen die Weltranglisten-Erste Iga Siwatek fehlt von Giorgi jede Spur.

Am Samstag sagte sie in ihrer Story, dass jede Menge Lügen über sie verbreitet werden und sie sich bald melden würde. Bereits am Donnerstag hatte der italienische Verband in einem Statement ihren Rücktritt bestätigt. Fakt ist aber, dass keiner weiß, wo sie steckt und auch ihre Mama Claudia, ihr Vater Sergio und ihre Brüder Amadeus und Leandro verschwunden sind.