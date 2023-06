Der "Djoker" schreibt Geschichte! Djokovic gewinnt French Open und feiert Rekord

Novak Djokovic (36) hat sich die "23" geschnappt und Geschichte geschrieben. © Christophe Ena/AP/dpa

In einem hochklassigen Finale bezwang der 36-Jährige am Sonntag in Paris den norwegischen Herausforderer Casper Ruud (24) in 3:13 Stunden mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Mit Football-Ikone Tom Brady (45) und Fußball-Größen wie Kylian Mbappé (24) als Edelfans auf der Tribüne triumphierte er in seinem siebten Endspiel beim Sandplatzklassiker zum dritten Mal.

Djokovic ließ in der Wertung der Grand-Slam-Titel damit den Spanier Rafael Nadal (37) hinter sich. Bei den Damen hat lediglich die Australierin Margaret Court (80, 24 Titel) öfter eines der vier großen Turniere gewonnen.

Dass es für Djokovic um Historisches ging, zeigte sich alleine in der Besetzung seiner Box auf der Tribüne. Brady nahm mit Sonnenbrille neben Djokovic-Ehefrau Jelena (36) Platz.

Der Status des 45-Jährigen als bester Footballprofi der Geschichte ist unwidersprochen. Auch Djokovic möchte diesen Titel im Tennis vor Nadal und Roger Federer (41) für sich beanspruchen.

Weltmeister Mbappé hatte auf der Ehrentribüne Zlatan Ibrahimovic (41) dabei, Frankreichs Tennis-Liebling Yannick Noah (63), Box-Legende Mike Tyson (56) und Schauspieler Hugh Grant (62) rundeten den Auflauf der Stars ab.