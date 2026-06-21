Rasenturnier in Berlin säuft ab! Tennis-Klub muss Anlage räumen lassen, dann gibt's Zoff mit der Security

Berlin - Keine leichten Stunden für die Veranstalter der Berlin- Tennis -Open im Grunewald! Nach einem schlimmen Unwetter mit Gewitter, heftigem Starkregen und Sturm ist die Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin, wo das Turnier stattfindet, teilweise abgesoffen.

Die Tennis-Anlage des LTTC Rot-Weiß im Berliner Grunewald wurde von einem heftigen Unwetter erfasst. © Andreas Gora/dpa

Eigentlich sollte um 14 Uhr das Finale des WTA-500-Rasenturniers der Damen zwischen der US-Amerikanerin Jessica Pegula (32) und der Tschechin Linda Noskova (21) um 14 Uhr im Steffi-Graf-Stadion steigen. Doch ab 11 Uhr wurde der Berliner Grunewald, wo sich die Anlage befindet, vom schweren Gewitter erfasst.

Viele Zuschauer waren da bereits vor Ort, weil ein Doppel-Halbfinale lief. Binnen weniger Minuten wurden die Wege und auch Plätze geflutet. Deshalb ließ der Veranstalter das Gelände umgehend räumen, auch weil nach Bild-Informationen Stromkabel frei liegen und somit bei Unwetter Lebensgefahr drohte.

"Die starken Wassermassen haben Teile der Infrastruktur auf dem Gelände beschädigt. Trotz eines intensiven Austauschs mit dem Deutschen Wetterdienst trat das Unwetter in dieser Intensität überraschend ein", erklärte das Turnier auf Instagram und bat die Fans, die noch nicht da waren, auch nicht anzureisen. Seit 16 Uhr ist die Anlage wieder geöffnet, um 16.30 Uhr soll das Einzelfinale im besten Fall starten.

Bei der Räumung der Anlage soll es mit dem Security-Dienst zu Problemen gekommen sein, darüber beschweren sich zahlreiche Besucher des Turniers unter dem Beitrag des Klubs auf Instagram.

So wurden die Zuschauer demnach zunächst in Richtung Auerbachtunnel und der S-Bahn-Station Grunewald geführt. Dabei sollen einige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nicht nur verbal ausfällig geworden sein, sondern auch Besucher gepackt und geschoben haben.