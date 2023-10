Seine erste große Liebe! Trifft Tennis-Star wegen dieser sexy Influencerin keinen Ball mehr?

Caroline Donzella soll Tennis-Star Holger Rune (20) völlig den Kopf verdreht haben. © Bildmontage: Mark Blinch/The Canadian Press/AP, Screenshot/Instagram/carolinedonzella

Bei den US Open schied er an vier gesetzt in der ersten Runde aus, bei den China Open war im Achtelfinale Endstation und in Shanghai setzte es eine ganz böse Klatsche (0:6, 2:6) gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima (22).

Der dänische Tennis-Experte Michael Mortensen glaubt den Grund für die Ergebniskrise des Youngsters zu kennen: Die italienische Influencerin und Immobilienmaklerin Caroline Sofia Donzella.

Seit September sollen die beiden ein Paar sein, zumindest präsentieren sie sich seitdem gemeinsam auf Instagram. Gefunkt hat es in Monte Carlo, wo Rune, wie so viele Sportstars dieser Welt, wohnt. Donzella verkauft dort und auch im französischen Raum Luxusimmobilien.

"Es ist seine erste Liebe und sie bedeutet ihm sehr, sehr viel. Dann wird es schwierig, sich nur auf das Tennisspielen zu konzentrieren", sagt Mortensen dem "Ekstrabladet".

Nur so kann sich der Mann die sportliche Krise des Dänen erklären: "Irgendetwas passiert abseits des Platzes, sodass er nicht so konzentriert bei der Sache ist, wie er es sein sollte. Das kann er unmöglich gewesen sein, wenn er so viel verliert wie am Freitag", meint Mortensen mit Bezug auf die Niederlage gegen Nakashima.