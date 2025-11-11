Drama bei Tennis-WM: Zwei Fans sterben nach Herzinfarkt, doch die Show geht weiter

Turin - Unglaublicher Vorfall: Während der Tennis -WM, den sogenannten ATP Finals, in Turin sind zwei Fans am Montag verstorben, doch der Veranstalter ließ die Show weiterlaufen, als sei nichts gewesen.

Noch weit vor dem Match von Jannik Sinner (24) verstarben am Montag zwei Zuschauer während der Tennis-WM, den sogenannten ATP Finals, in Turin. © Marco BERTORELLO / AFP

Zunächst war laut Gazzetta dello Sport beim Anstehen auf einem Fan-Fest auf der Piazza d'Armi neben der "Inalpi Arena" ein Mann (70) gegen 10 Uhr am Vormittag zusammengebrochen. Er musste wiederbelebt werden und wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz nach seiner Ankunft an den Folgen eines Herzstillstandes verstarb.

Nur dreieinhalb Stunden später kollabierte kurz vor dem Start des Matches zwischen dem Italiener Lorenzo Musetti (23) und dem US-Amerikaner Taylor Fritz (28) ein 78 Jahre alter Mann auf der Tribüne. Auch er hatte einen Herzinfarkt erlitten.

"In beiden Fällen griffen Rettungskräfte des 118. Reviers ein und versuchten, die Männer wiederzubeleben. Sie wurden in kritischem Zustand ins Molinette Hospital gebracht, verstarben dort aber leider kurz nach ihrer Einlieferung", heiß es bei der Gazzetta.

Trotz dieser beiden Todesfälle liefen die Matches am Montag ganz normal weiter, sogar auf die aufwendige Lichtshow wurde nicht verzichtet.