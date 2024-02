"Nie, nie, nie wieder": Tennis-Ass zieht gnadenlos über ganzes Land her!

Indien - Auf Nimmerwiedersehen! Dejana Radanović (27) wird so schnell wohl nicht nach Indien zurückkehren. Im Netz holte die serbische Tennisspielerin im Zuge ihres beruflichen Besuchs zum Rundumschlag gegen das Land aus.

Als Tennisspielerin kommt Dejana Radanović (27) in der Welt rum, hat dabei aber nicht immer ihre Freude. © imago / GEPA pictures

Im Januar nahm die 243. der Weltrangliste an drei W50-Turnieren der ITF in Pune, Bengaluru und Indore teil und war dafür zu einem dreiwöchigen Aufenthalt in Südasien offenbar verdammt.

Denn gefallen hat es ihr ganz offensichtlich nicht: "Adios Indien! Wir sehen uns nie, nie, nie, nie, nie wieder", schrieb die 27-Jährige vor ihrer Abreise zu einem Schnappschuss vom Flughafen in ihrer Instagram-Story.

Kaum zum Zwischenstopp in München angekommen, gönnte sich Radanović eine Tasse Kaffee und legte noch nach: "Hallo Zivilisation! Nur wer sowas wie Indien drei Wochen lang erlebt hat, kann das Gefühl nachvollziehen."

In weiteren Beiträgen zog die zwölffache ITF-Titelträgerin im Einzel über das Essen her, drei Wochen ohne frisches Obst hätten sie fast "umgebracht".

Über den Verkehr im siebtgrößten Land der Welt konstatierte sie: "Ich muss zugeben, dass sie erstaunliche Fahrer sind und der Verkehr manchmal interessant war. Man weiß nie, wie der Tag aussehen wird, was passieren wird, und alle hupen die ganze Zeit, wie in einem Videospiel."