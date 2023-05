Sensation zum Bundesliga-Auftakt: Dresdner Tennis-Frauen schlagen Berlin

Reka-Luca Jani steuerte im Einzel einen wichtigen Sieg gegen Ylena In-Albon bei. © Lutz Hentschel

Das Team von Cheftrainer Bastian Knittel (39) setzte sich am Freitag knapp mit 5:4 durch. Vergangene Saison hatten die Sachsen noch zu Hause gegen den Klub aus der Hauptstadt verloren.

Nach den Einzeln stand es bereits 4:2 für Blasewitz, eines von drei Doppeln konnte der TC aus Dresden dann noch gewinnen.

Dabei war dieser Erfolg alles andere als vorhersehbar. Als Blasewitz auf der Anlage in Berlin eintraf, wurde schnell klar, dass an diesem Tag eine mehr als harte Aufgabe warten würde.

Der Gegner bot mit der Tschechin Linda Noskova (Weltrangliste Nummer 58) und der Rumänin Jaqueline Cristian Nummer eins und zwei der Meldeliste auf.



Cristian hatte in der Vorwoche beim WTA-Masters in Madrid die zweite Runde erreicht, in der ersten die US-Amerikanerin Sloane Stephens geschlagen und gegen die Russin Ana Potapova nur knapp in drei Sätzen verloren.