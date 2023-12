Tödliche Giftschlange schaut zu: Tennis-Match muss unterbrochen werden!

Tennis-Ass Dominic Thiem (30) erlebte die Tücken des australischen Kontinents aus in Brisbane aus nächster Nähe mit. © Darren England/AAP/dpa

Auf dem Weg zur Qualifikation für die US Open traf der Österreicher beim ATP-Turnier in "Down Under" auf den jungen Australier James McCabe (20).

Gegen Ende des ersten Satzes machte sich im Publikum allerdings Unruhe breit, da einige Fans zwischen den Stromkabeln am Court-Rand einen ungebetenen Gast erspäht hatten.

Als klar wurde, wer bzw. was der Störenfried war, unterbrach der Schiedsrichter das Spiel und rief das Sicherheitspersonal und auch einen Experten herbei.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, handelte es sich bei dem Besucher um eine etwa 50 Zentimeter lange östliche Braunschlange.

Die vor allem im Osten Australiens und auf der nördlichen Nachbarinsel Neuguinea beheimatete Giftnatter ist laut der wissenschaftlichen Online-Datenbank "The Reptile Database" nach dem ebenfalls in "Down Under" lebenden Inlandtaipan die zweitgiftigste Landschlange der Welt.

Ein unbehandelter Biss kann zu heftigen Muskellähmungen und innerhalb von 30 Minuten zum Tod führen.