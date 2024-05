Nach tragischem Tod ihres Ex: Tennis-Star Sabalenka findet neue Liebe in der Formel 1

Beim Formel-1-Rennen im italienischen Imola zeigten sich Aryna Sabalenka (26) und ihr neuer Freund Geoergios Frangulis (35) das erste Mal Hand in Hand. © AFP/Andrej Isakovic

Denn ihr Herz ist seit Neuestem voller Liebe. Und das darf jetzt die ganze Welt sehen. Getuschelt wurde bereits während des Masters-Turniers in Rom. Dort zeigte sich die Weißrussin mit dem neuen Mann an ihrer Seite, er saß bei der Finalniederlage gegen Iga Świątek (22) in der Box.

Anschließend hatten die beiden wohl keine Lust mehr auf Versteckspiel, tauchten gemeinsam beim Formel-1-Rennen in Imola auf. Und das war kein Zufall, denn Georgios Frangulis (35) arbeitet bei Oakberry, einer der beiden Hauptsponsoren des Teams Haas.

Der Grieche und die Tennis-Beauty flanierten durch die Boxengasse, zeigten aller Welt ihre Liebe, küssten sich und Sabalenka strahlte übers ganze Gesicht.

Aktuell turteln die beiden ausgerechnet in der Stadt der Liebe. Denn in Paris beginnt am Montag das Hauptfeld der French Open, wo Sabalenka an Nummer zwei gesetzt ist und einen neuen Angriff auf den Titelgewinn startet.