Tenniswelt geschockt: Verlor dieser Star schon wieder das Bewusstsein?

Der Tennisstar fing aber zu taumeln an und sackte langsam in sich zusammen. Zum Glück war ein Helfer hinter ihm, der den Sportler auffangen konnte.

Yibing ging an den Spielfeldrand, wo ihm Betreuer versuchten mit einem Sonnenschirm Schatten zu spenden.

Noch ist es unklar, was den bereits zweiten Kreislaufkollaps in so kurzer Zeit ausgelöst hat. © Adam Hagy/Getty Images/AFP

Kurz darauf eilte medizinisches Personal zu Hilfe, die ihn letztlich aus dem Spiel nahmen.

Anders als vor einem Monat in Wimbledon: Wu verschwand da während des Spiels kurz in der Kabine, um etwas zu trinken, brach dort aber zusammen und hatte laut "Daily Star" einen Puls von fast 190. Das dreiminütige "Medical Timeout" wurde daraufhin auf 15 Minuten verlängert.

Auf und abseits des Courts wurde derweil auf gute Nachrichten gehofft, die aber zunächst nicht kamen. Nach der Behandlungszeit fühlte sich Yibing aber besser und führte das Spiel sogar fort, verlor es aber gegen Frances Tiafoe (25, USA).

Dies sorgte bei den Zuschauern für Erleichterung, aber auch Verwunderung und Sorge, ob mit dem Tennisprofi wirklich alles in Ordnung sei.

Nach dem Match im Wimbledon erklärte Yibing, er habe wohl etwas Falsches gegessen. Das ließ darauf schließen, dass es keine ernsthaften Probleme gab.

Wie sich nun herausstellte, gibt es anscheinend aber doch ernsthafte Probleme!



Wu Yibing hat in seiner seit 2017 andauernden Profikarriere bereits über eine Million Euro an Preisgeldern erspielt. Der 23-Jährige steht auf Platz 87 der ATP-Weltrangliste und war der erste Chinese, der mit den US Open einen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte.