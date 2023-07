Wimbledon: Erste deutsche Tennisspielerin in Runde zwei

Fortsetzung des Artikels laden

3. Juli, 20.30 Uhr: Oscar Otte entscheidet deutsches Duell für sich!

Oscar Otte hat in Wimbledon das deutsche Tennis-Duell gegen Dominik Koepfer (29) gewonnen und beim Rasen-Klassiker die zweite Runde erreicht. Der 29 Jahre alte Kölner siegte am Montag in London mit 7:5, 6:3, 7:6 (11:9). Otte, der sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, verwandelte nach 2:07 Stunden seinen dritten Matchball und steht damit als zweiter deutscher Tennisprofi in der zweiten Runde. Zuvor hatte Qualifikant Maximilian Marter gegen den Kroaten Borna Gojo mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 gewonnen.

Oscar Otte (29, im Bild) ließ im deutsch-deutschen Duell Dominik Koepfer (29) ein wenig überraschend nicht den Hauch einer keine Chance. © Marijan Murat/dpa

3. Juli, 18.30 Uhr: Auch Topstar Djokovic lässt sich nicht vom Regen aus der Ruhe bringen

Titelverteidiger Novak Djokovic hat seine Auftakthürde in Wimbledon ohne große Mühe gemeistert. Der 36 Jahre alte Serbe gewann am Montag in London gegen den Argentinier Pedro Cachin mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Dabei ließ sich der Rekord-Champion bei Grand-Slam-Turnieren auch von einer Regenpanne nicht aus dem Rhythmus bringen. Der Rasen im berühmtesten Tennis-Stadion der Welt war zu feucht geworden, um die Begegnung schnell unter dem geschlossenen Dach fortsetzen zu können. Djokovic legte selbst mit Hand an und wischte mit einem Handtuch über den Rasen. Nach der Unterbrechung hatte Djokovic weiter keine große Mühe und verwandelte nach 2:11 Stunden seinen dritten Matchball. Für den Serben war es der 29. Sieg in Wimbledon in Serie.

Kurioses Bild: Topstar Novak Djokovic (36) versucht den nassen Rasen im "Tempel des Tennis" mit einem Handtuch zu trocknen. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

3. Juli, 18.10 Uhr: Erster Deutscher weiter: Maximilian Marterer erreicht Runde zwei

Maximilian Marterer (28) hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht. Der 28 Jahre alte Nürnberger gewann am Montag in London gegen den Kroaten Borna Gojo mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 und steht beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison damit wie im Vorjahr in Runde zwei. Marterer, der sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, verwandelte nach 2:46 Stunden seinen fünften Matchball. Der Franke ließ sich auch von einer fast eineinhalbstündigen Regenunterbrechung nicht aus der Ruhe bringen.

Maximilian Marterer (28) behielt trotz anderthalbstündiger Regenunterbrechung den Fokus. © Maximilian Haupt/dpa

3. Juli, 16.05 Uhr: Favoritin Swiatek gibt sich zum Auftakt keine Blöße

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ohne große Mühe die zweite Runde erreicht. Die 22 Jahre alte Polin gewann am Montag in London gegen Zhu Lin aus China 6:1, 6:3. Noch in der vergangenen Woche hatte Swiatek beim WTA-Turnier in Bad Homburg wegen Unwohlseins vor ihrem Halbfinale aufgeben müssen.

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (22) zog problemlos in die zweite Runde ein. © Alastair Grant/AP/dpa

3. Juli, 13.55 Uhr: Anna-Lena Friedsam scheidet in der ersten Runde von Wimbledon aus

Anna-Lena Friedsam (29) ist gleich in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die Neuwiederin unterlag der US-Amerikanerin Alycia Parks klar in zwei Sätzen mit 4:6 und 3:6. Nach ihr müssen heute noch Yannick Hanfmann, Oscar Otte, Dominik Koepfer, Maximilian Marterer und Daniel Altmaier.

Anna-Lena Friedsam (29) überstand die erste Runde von Wimbledon nicht. © Joaquim Ferreira/dpa

2. Juli, 17.10 Uhr: Das sind die Spiele der deutschen Tennis-Asse in Wimbledon

Die Spiele der deutschen Männer: 1. Runde: Alexander Zverev - Gijs Brouwer 1. Runde: Yannick Hanfmann - Taylor Fritz (Montag, 4. Match nach 11 Uhr Ortszeit) 1. Runde: Oscar Otte - Dominik Koepfer (Montag, 3. Match nach 11 Uhr Ortszeit) 1. Runde: Maximilian Marterer - Borna Gojo (Montag, 2. Match nach 11 Uhr Ortszeit) 1. Runde: Daniel Altmaier - Aleksandar Vukic (Montag, 4. Match nach 11 Uhr Ortszeit) Die Spiele der deutschen Damen: 1. Runde: Anna-Lena Friedsam - Alycia Parks (Montag, 11 Uhr Ortszeit) 1. Runde: Jule Niemeier - Karolina Muchova 1. Runde: Tamara Korpatsch - Carol Zhao 1. Runde: Tatjana Maria - Sorana Cirstea

2. Juli, 16.45 Uhr: Oscar Otte, Maximilian Marterer kämpfen sich durch die Quali, Korpatsch rückt als Lucky Loserin nach

Drei Deutsche im Hauptfeld haben sich durch die Qualifikation gekämpft. Oscar Otte, Maximilian Marterer und Tamara Korpatsch haben schon Spiele in den Beinen. Oscar Otte schaltetet auf dem Weg ins Hauptfeld den Franzosen Benoit Paire, den Schweizer Leandro Riedi und den Australier Marc Polmans aus. Marterer setzte sich gegen den Italiener Luciano Darderi, den Belgier Gauthier Onlcin und den Ungar Fabian Marozsan durch. Tamara Korpatsch besiegte zunächst die Japanerin Mai Hontama und die Französin Carole Monnet. Im Qualifinale wurde sie in drei Sätzen eigentlich vom neuen russischen Wunderkind Mirra Andreeva gestoppt. Doch die Hamburgerin rutschte als Lucky Loserin durch eine Absage noch ins Hauptfeld.

2. Juli, 16.30 Uhr: Vier deutsche Frauen scheitern in der Wimbledon-Qualifikation 2023

In der Qualifikation gescheitert sind Laura Siegemund, Noma Noha Akugue, Mona Barthel und Eva Lys.

1. Juli, 19.45 Uhr: Katerina Siniakova gewinnt Finale nach Regen-Marathon

Die Tschechin Katerina Siniakova musste bei den Bad Homburg Open lange warten, bis sie ihren ersten Einzelsieg bei einem Rasen-Tennisturnier feiern konnte. Im Finale am Samstag gewann die 27-Jährige gegen die Italienerin Lucia Bronzetti mit 6:2, 7:6 (7:5). Sie ließ sich auch durch eine gut dreistündige Regenunterbrechung nicht aus dem Konzept bringen. Siniakova stand bereits 2021 im Endspiel und verlor damals gegen die dreimalige deutsche Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber. Für alle deutschen Teilnehmerinnen war das mit knapp 260 000 Dollar dotierte Rasenturnier nach der ersten Runde beendet.

Die Tschechin Katerina Siniakova gewann das Turnier in Bad Homburg. © Jörg Halisch/dpa

30. Juni, 12.59 Uhr: Tennisstar Iga Swiatek beendet Turnier in Bad Homburg

Die Weltranglisten-Erste Iga Świątek (22) hat wegen einer Erkrankung das Rasentennis-Turnier in Bad Homburg vorzeitig beenden müssen. Damit stand die ungesetzte Italienerin Lucia Bronzetti (24) am Freitag als erste Finalistin fest. "Es tut mir wirklich leid, aber ich hatte eine unruhige Nacht mit Fieber, es ist eine mögliche Lebensmittelvergiftung oder ein Infekt", erklärte die 22 Jahre alte Świątek: "Ich bin nicht in der Lage, heute zu spielen." Die viermalige Grand Slam-Siegerin aus Polen hatte am Donnerstag mit einem klaren 6:3, 6:2 gegen die Russin Anna Blinkowa (24) erstmals in ihrer Karriere auf Rasen ein Viertelfinale erreicht. Für Świątek war das Turnier in Bad Homburg die Generalprobe für den sportlichen Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon, wo am Montag die Spiele beginnen.

Iga Świątek (22) muss das Turnier in Bad Homburg wegen einer Erkrankung vorzeitig beenden. © Joaquim Ferreira/dpa

26. Juni, 21.20 Uhr: Tatjana Maria unterliegt nach Reisestress Iga Świątek

Am Sonntag stand sie drei Stunden auf dem Platz in Italien, am Montag saß sie im Flieger und wenige Stunden später gingen ihr die Kräfte aus. Tatjana Maria (35) verlor nach großen Kampf ihre Erstrunden-Begegnung gegen die Nummer eins der Welt, Iga Swiatek (20), mit 7:5, 2:6 und 0:6 bei den Bad Homburg Open. Damit gibt es keine verbliebene Deutsche im Einzel-Tableau. Im Doppel sind noch Anna-Lena Friedsam (29) und Vivian Heisen (29) dabei. Sie spielen ihr Achtelfinale am Dienstag.