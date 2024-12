"Großartiges Comeback": So lief die Rückkehr von Ski-Star Lindsey Vonn

Lindsey Vonn (40) zauberte eine großartige Linie in den Schnee von St. Moritz und feierte ein tolles Comeback. © imago / GEPA pictures

Mit 40 Jahren und einem künstlichen Knie raste die Olympiasiegerin von Vancouver 2010 auf Anhieb unter die Top 15. Am Ende landete sie mit einer Zeit von 1:16,36 Minuten auf dem 14. Platz, mit 1.18 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Cornelia Hütter (32) aus Österreich.

Damit landete Vonn vor den beiden deutschen Starterinnen Emma Aicher (16.) und Kira Weidle-Winkelmann (22.).

Viel war im Vorfeld um die Rückkehr von Vonn angesichts ihres Alters und ihren Verletzungen diskutiert worden. Einer, der dafür überhaupt kein Verständnis hat, ist Deutschlands Ski-Legende Felix Neureuther (40).

In seiner Funktion als Experte sagte er in der ARD: "Es freut mich einfach, es ist ein großartiges Comeback. Lassen wir sie doch, sie kann doch machen, was sie will. Freuen wir uns doch einfach, dass so eine tolle Athletin wieder da ist", brach Neureuther eine Lanze für sie.

Der Skisport brauche solche Gesichter und alle sollten es doch positiv und nicht negativ sehen.