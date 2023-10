Triathlon-Drama: Deutsche Hoffnung führt und stürzt zwei Meter vor der Ziellinie

Vieux-Boucau-les-Bains (Frankreich) - Dreieinhalb Stunden hatte er alles aus sich herausgeholt, sah wie der sichere Sieger aus, doch mit dem Atem des Konkurrenten im Nacken erlebte ein deutscher Triathlet am Wochenende ein ganz bitteres Ziel-Drama.

In Führung liegend bog Mika Noodt (23) auf die Ziellinie ein, doch nach seinem Sturz überholte ihn der Franzose Mathis Margirier (26) und gewann. © Screenshot/Instagram/mika.noodt

Mika Noodt (23) aus Wolfsburg lief beim Wettkampf in Frankreich nach 3:38 Stunden auf die Zielgerade, bog dort vor Mathis Margirier (26) ein.

Um zu schauen, wo sein Konkurrent sich genau befindet, blickte der Deutsche zweimal zurück, das war am Ende wohl sein Verlierer. Denn das große Talent des deutschen Triathlons begann zu straucheln, stürzte nur rund zwei Meter vor dem Ziel. Der Franzose lief an ihm vorbei, was für ein Drama!

Da der Gegner damit den Sieg feierte, regnete das bunte Konfetti auf den Boden, wo Noodt lag. Auf allen Vieren krabbelte er dann über die Ziellinie. Und all das nach 113 Kilometern, die für den jungen Mann eigentlich optimal liefen.

Der Deutsche nahm die bittere Niederlage mehr als sportlich. "Knapp daneben ist auch vorbei. Was für ein Rennen", schrieb er auf Instagram.