Personelle Konsequenzen im Turnskandal: Verband soll zwei Trainer gekündigt haben

Stuttgart - Die Wogen im deutschen Turnskandal sind noch lange nicht geglättet, doch am Kunstturnforum in Bad Cannstatt, dem Zentrum der Kritik, soll es nun personelle Konsequenzen gegeben haben. Den beiden zuvor freigestellten Trainern soll laut Stuttgarter Zeitung die mündliche Kündigung ausgesprochen worden sein, sie sollen nicht an ihren Arbeitsort zurückkehren.

Tabea Alt (24, r.) hatte die Welle der Vorwürfe ins Rollen gebracht, nun soll ihrer ehemaligen Trainerin Marie-Luise Mai (l.) gekündigt worden sein. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Das bestätigte Matthias Ranke (60), Vize-Präsident Geschäftsführung des Schwäbischen Turnerbundes, der die Trainer am Kunstturnforum Stuttgart beschäftigt, dem SWR. "Es ist aber so, dass wir sicherlich an dieser Stelle solche Maßnahmen getroffen haben, dass betroffene Trainer in der Form nicht mehr bei uns tätig sein werden", erklärte er in einem Interview.

Was genau die Aussage, dass die Trainer "in der Form nicht mehr bei uns tätig sein werden" bedeutet, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Kündigungen sollen vorerst mündlich ausgesprochen worden sein, schriftlich liegen sie offenbar noch nicht vor. Namen wollte der Funktionär nicht nennen.

Es ist von direkten Konsequenzen für die hoffnungsvollste deutsche Turnerin Helen Kevric (16) die Rede, das deckt sich mit TAG24-Informationen, nach denen es sich um ihre beiden Trainer handeln soll. Kevric wurde bis zum Aufkommen der Vorwürfe der körperlichen und mentalen Gewalt laut der Homepage des Deutschen Turner-Bundes von Bundesstützpunkttrainerin Marie-Luise Mai (55) und dem italienischen Stützpunkttrainer Giacomo Camiciotti betreut.

Kevric hatte bei den Olympischen Sommerspielen in Paris mit dem achten Platz im Mehrkampf und dem sechsten Rang am Stufenbarren sensationelle Ergebnisse erreicht.

Zuvor hatte sie bei den deutschen Meisterschaften Gold im Mehrkampf und am Boden sowie Silber am Barren und am Balken geholt. Anschließend gewann sie auch die Qualifikation für den deutschen Quotenplatz bei Olympia und stach damit Deutschlands erfolgreichste Turnerin Elisabeth Seitz (31) aus.