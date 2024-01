"Eine Waffe in jeder Hand": UFC-Star verlost signiertes Sturmgewehr!

Er selbst trägt in dem Ankündigungs-Video ein Dress mit der Aufschrift "Bis zum Tod", außerdem können seine Anhänger Shirts mit der Botschaft "Eine Frau in jeder Küche, eine Waffe in jeder Hand - Sean Strickland 2024" erstehen.

Bereits die T-Shirts, die der 32-Jährige zu seiner anstehenden Titelverteidigung bei UFC 297 am Samstag gegen den südafrikanischen Kämpfer Dricus Du Plessis (30) in den Handel bringt, sind dabei wohl eher Geschmacksache.

Sean Strickland (32) ist seit 2014 in der MMA-Eliteklasse UFC aktiv und amtierender Champion im Mittelgewicht. © HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In den Kommentaren wurde das Gewinnspiel durchaus kritisch aufgenommen, wirklich verwundert zeigte sich jedoch kaum ein UFC-Fan von der Aktion des Kaliforniers.

Strickland, der nach eigenen Angaben in einem missbräuchlichen Elternhaus aufwuchs, war als Jugendlicher aktives Mitglied der Neonazi-Szene und geriet so immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Erst der Kampfsport habe ihn die Ideologie schließlich ablegen lassen, wie er im Podcast "The MMA Hour" erzählte.

Trotzdem macht "Tarzan" - so sein Spitzname - bis heute wiederholt mit grenzwertigen Stunts auf sich aufmerksam. Schon Ende 2022 sorgte er mit einem Instagram-Clip für Verwunderung, in dem er sich mit einer AK-47 unter der Dusche filmte, wie die Daily Mail damals berichtete.

Zuletzt ging er außerdem als Zuschauer im Publikum bei UFC 296 im Dezember vergangenen Jahres auf seinen kommenden Gegner Du Plessis los.

Sportlich scheinen die Anwandlungen seinem Erfolg aber nicht im Weg zu stehen. Im September 2023 schnappte er sich gegen den favorisierten MMA-Superstar Israel Adesanya (34) via einstimmigem Punktentscheid unerwartet den Titel im Mittelgewicht.