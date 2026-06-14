Von Karlsruhe nach Texas in zwei Jahren: Radfahrer Jakob schafft es pünktlich zur Fußball-WM

Karlsruhe/Texas - Unglaubliche Reise: Ein junger Mann aus Karlsruhe ist mit dem Fahrrad über Kontinente hinweg gefahren, um pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA anzukommen. Nach zwei Jahren im Sattel hat Jakob Alberti sein großes Ziel nun erreicht.

Nach zwei Jahren erreichte Jakob Alberti sein Ziel – pünktlich zum Anpfiff. © Bildmontage: jakobalberti/Instagram

Auf seinem Instagram-Kanal zog der Karlsruher direkt nach der Ankunft eine beeindruckende Bilanz seiner Weltreise: "26.000 km. 2 Jahre. 28 Länder. 4 Kontinente. Und jetzt stehe ich beim WM-Stadion." Der 26-Jährige war im August 2024 gestartet und finanzierte seine Reise nach eigenen Angaben größtenteils selbst.

Zwei Jahre lang trotzte der Karlsruher Wind, Wetter und unterschiedlichsten Klimazonen, um den Anpfiff in den USA nicht zu verpassen. Dass er das Timing bei einer Strecke von 26.000 Kilometern so exakt einhalten konnte, sorgt im Netz und in den Medien derzeit für große Begeisterung.

Auf seiner Reise fuhr der junge Radler über Österreich in die Balkanstaaten, weiter Richtung Türkei, in die Vereinigten Arabischen Emirate, bis nach Indien, Thailand und Australien. Den Pazifik überquerte Alberti dann aber per Flugzeug.

"Ich hatte diese Länder vorher noch nie bereist. Es war ein Radeln ins Ungewisse", erzählt Jakob gegenüber dem SWR. Die Idee für seine unglaubliche Reise entstand demnach bei einem Fernsehabend mit seiner Mutter.