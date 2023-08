Absolute Gänsehaut! Hier wird ein neuer Zuschauer-Weltrekord aufgestellt

Lincoln (Nebraska/USA) - Dieses Event hat den Menschen einfach nur eine Gänsehaut am ganzen Körper beschert! In den USA ist mit einem riesigen Outdoor-Game im Volleyball der Zuschauerrekord im Frauensport gebrochen worden.

Gänsehaut-Kulisse für eine Partie im College-Volleyball: 92.003 Zuschauer strömten in das Memorial Stadium in Lincoln, Nebraska. © Steven Branscombe/Getty Images via AFP

Am Mittwochabend strömten 92.003 Zuschauer ins Memorial Stadium in Lincoln, Nebraska. Damit wurde die zuvor bestehende Bestmarke aus dem Champions-League-Spiel im Frauenfußball zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg vom 22. April 2022 im Camp Nou gebrochen (91.648).

In den USA standen sich das Heimteam der Nebraska Huskers und Omaha gegenüber. Die Huskers siegten klar mit 3:0 (25:14, 25:14, 25:13).

Eine atemberaubende Kulisse bot sich den Athletinnen auf dem Feld, die sicher mit großer Nervosität zu kämpfen hatten.

College-Volleyball ist in den USA unfassbar populär, viele Teams spielen an ihren Universitäten regelmäßig vor 10.000 bis 15.000 Zuschauern. Doch ein ausverkauftes American-Football-Stadion, das gab es in der Geschichte des Volleyballs in den USA noch nie.