Aachen kommt zum Rematch zum DSC: "Ein bisschen wie Play-offs"

Dresden - Die Heimfahrt an die belgisch-niederländische Grenze nach Aachen hätten sich die Ladies in Black fast sparen können. Denn genau eine Woche nach dem glatten 3:0-Erfolg der DSC -Schmetterlinge treffen sich beide Teams schon wieder an Ort und Stelle des Pokalviertelfinals - Margon Arena, Samstagabend, 18 Uhr. Ein Punkt, der den Dresdnerinnen entgegenkommt.

Das Pokalduell gegen Aachen dominierte DSC-Diagonalangreiferin Marta Levinska (24, M.) mit starken 21 Punkten. © Lutz Hentschel

"Die Video-Einheiten, die wir sonst vor Spielen machen, bekommen wir in der kurzen Vorbereitung einfach nicht hin", erklärt DSC-Coach Alex Waibl (57).

Donnerstag früh kehrte er mit seinem Team aus Lodz zurück, die Nacht verbrachten sie im Mannschaftsbus auf der Autobahn. Viel mehr als Regeneration war da nicht drin.

Da macht es die Tatsache, dass es wieder gegen Aachen geht, leichter für den Trainer.



"Wir müssen vergleichen, was geklappt hat und was nicht. Und dann müssen wir nachjustieren", so der 57-Jährige zur Aufgabe vor dem Bundesliga-Spiel gegen die Nordrhein-Westfalen:

"Das ist ein bisschen wie in den Play-offs."