DSC fertigt Aachen im Pokal ab, doch jetzt wartet eine schwere Aufgabe

Der Dresdner SC ist dem Ziel Mannheim einen Schritt näher gekommen. Das Team fertig im Pokal-Viertelfinale Aachen mit 3:0 ab.

Von Tina Hofmann

Dresden - Das war ganz stark von den DSC-Girls! Das Team von Trainer Alexander Waibl (57) fertigte im Pokal-Viertelfinale die Ladies in Black Aachen ab und steht im Halbfinale. Dort muss die Mannschaft nun auswärts in der Wolfsgrube beim VfB Suhl Lotto Thüringen ran. Das Spiel steigt am 9. oder 10. Dezember. Eine schwere, aber machbare Aufgabe.

Jubel beim DSC: Das Team steht nach einem klaren 3:0 gegen Aachen im Pokal-Halbfinale. © Lutz Hentschel Denn zumindest geht man den beiden starken Teams aus Stuttgart und Schwerin aus dem Weg. Die beiden treffen im anderen Halbfinale aufeinander, sollten sich die Schwäbinnen am Mittwoch bei Zweitligist Stralsund durchsetzen. Heimrecht hätte dann Allianz MTV. Das ergab die Auslosung des Semifinals in Schwerin. In einem möglichen Endspiel in Mannheim am 28. Februar hätte der DSC Heimrecht - auch das wurde noch am Samstagabend ausgelost. Zuvor hätte das klare 3:0 (25:18, 25:22, 27:25) gegen Aachen mehr Fans als die 2113 Zuschauer in der Margon Arena verdient gehabt. "Mit welcher Begeisterung und Einstellung zum Spiel wir aufgetreten sind, hat mir gefallen. Manchmal kam der Fehlerteufel rein, oder wir haben ein wenig ungeduldig agiert, aber unterm Strich haben wir das gemacht, was nötig war und das hat mir sehr, sehr gut gefallen", fasste der Coach zusammen. DSC Volleyball Im Duell der Elbestädterinnen: Dresdner SC holt vierten Saisonsieg Dabei musste er improvisieren, denn Mittelblockerin Amanda Siksna (23) litt an einem Infekt, war gar nicht in der Halle.

Marta Levinska ist in den wichtigen Momenten zur Stelle und verwandelt den Matchball