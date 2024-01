Autsch, das war nicht geplant! DSC kassiert Pleite in Aachen

Aachen - Autsch, das war so nicht geplant. Drei Punkte wollten die DSC -Volleyballerinnen vom Auswärtsspiel in Aachen mitbringen.

Tia Jimerson (24, r.) wurde als wertvollste Spielerin ausgezeichnet. Die Enttäuschung über die Niederlage war dennoch riesengroß. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Doch nach einer 2:1-Satzführung verloren sie bei den Ladies in Black mit 2:3 und mussten so mit nur einem mageren Pünktchen enttäuscht die Heimreise antreten.



Die Schützlinge von Chefcoach Alex Waibl führten zur ersten technischen Auszeit des Spiels mit 8:7, doch danach machten die Gastgeberinnen vier Punkte in Folge. Anschließend wurde es ein enges Match. Der DSC beim 20:19 vorn, aber die Ladies rissen die Führung wieder an sich, legten in der Crunchtime vor. Schrecksekunde für die Dresdnerinnen in der Schlussphase, als Nathalie Lemmens bei einer Blockaktion Lara Berger auf den Fuß sprang. Der DSC verlor den ersten Satz, wobei ein Abwehrpatzer zum 24:26 führte.



Zu Beginn des zweiten Durchgangs die nächsten Schreckmomente für das Waibl-Team. Libera Aleksandra Jegdic rauschte in die Werbebande, danach blutete sie am Finger. Und Hester Jasper bekam den Ball ins Gesicht. Aber beide konnten weiterspielen, so wie zuvor auch Lemmens.

Der DSC diesmal obenauf, baute seinen Vorsprung nach dem 8:4 kontinuierlich aus. Startete immer wieder Punkteserien und gewann den Satz ganz klar 25:13.