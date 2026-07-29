Beschwerliche Anreise für DSC-Neuzugänge! Doch jetzt kann die Saisonvorbereitung losgehen

Dresden - Die DSC-Girls sind vollständig, zumindest fast. Am Mittwoch erreichte mit Mackenzie Foley (24) die letzte von insgesamt fünf Nordamerikanerinnen Dresden. Alles nach Plan lief bei den Anreisen der Spielerinnen aber nicht.

Als letzte der fünf Nordamerikanerinnen ist Mackenzie Foley (24) in Dresden angekommen. © Tim Schölzel

"Super, endlich hier zu sein", freute sich Foley, nachdem sie den Sicherheitsbereich des Dresdner Flughafens um kurz nach zehn Uhr morgens verlassen konnte: "Aber ich bin auch müde."

Knapp 18 Stunden war die US-Amerikanerin aus ihrem Heimat-Bundesstaat Iowa über Chicago und Frankfurt bis in die sächsische Landeshauptstadt unterwegs - hatte damit aber wohl nicht die beschwerlichste Anreise aller DSC-Spielerinnen.

"Meine Reise war wegen Verspätungen ein ziemliches Chaos. Aus zehn Stunden wurde eine 22-stündige Reise", berichtete die Kanadierin Raeven Chase (26), die bereits Dienstagabend ankam: "Ich bin in Toronto nach Frankfurt gestartet, wo aus dem geplanten einstündigen Zwischenstopp ein siebenstündiger wurde. Deshalb bin ich weiter über München nach Dresden geflogen."

Sei's drum, jetzt sind mit ihr, Foley, Morgan Geddes (24), Rylen Reid (22) und Maia Dvoracek (27) alle fünf Girls aus Nordamerika da. Beim Trainingsauftakt am Montag treffen sie auf Florentine Rosemann (19), Lena Olliges (17) und Emilia Schaarschmidt (19).

Nur die fünf Nationalspielerinnen Sarah Straube (24), Patricia Nestler (25), Lena Kindermann (27), Mette Pfeffer (21) und Jette Kuipers (24) bereiten sich mit ihren jeweiligen Auswahlen auf die EM vor.