"Bin kaputt, aber glücklich": 8. Sieg in Folge! DSC-Schmetterlinge setzen Ausrufezeichen

Dresdens Topscorerin Grace Frohling (22) schlägt hier gegen Ex-DSCerin Monique Strubbe (22) zu. © imago/Pressefoto Baumann

Kunst kommt bekanntlich von können. Was der DSC in der Annahme zeigte, war überragend. Gerade mal ein Fehler unterlief in vier Sätzen.

"Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir hatten eine sehr hohe Basis im gesamten Spiel, waren in allen Elementen gut. Dennoch haben wir in den Sätzen, zwei, drei und vier ein bisschen was weggelassen und das zeigt, dass wir noch einiges an Potenzial haben", gab es auch kritische Töne im Fazit von Waibl.



Beim Sieger punkteten neben MVP und Topscorerin Grace Frohling (22, 23 Punkte) mit Tia Jimerson (24, 15), Hester Jasper (22, 13) und Jennifer Janiska (10) drei weitere Schmetterlinge zweistellig.

Für Meister Stuttgart war das 1:3 gegen den DSC die erste Niederlage in dieser Bundesligasaison. Bitter für die Schwäbinnen zudem: In der Schlussphase des vierten Satzes knickte ihre Starspielerin und Topscorerin Krystal Rivers (26 Zähler) um und musste verletzt vom Feld.