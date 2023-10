Ehemaliges DSC-Quintett gewinnt den Volleyball-Supercup

Ein Ex-DSC-Quintett hat sich mit Allianz MTV Stuttgart den ersten Titel im Frauen-Volleyball in dieser Saison mit dem Gewinn des Supercups gesichert.

Von Tina Hofmann

Rostock/Dresden - Ein Ex-DSC-Quintett hat am Sonntag den ersten Titel der Saison bei den Volleyball-Frauen in Deutschland bejubelt. Mit Allianz MTV Stuttgart setzten sich die fünf ehemaligen Akteure aus Dresden als Meister gegen Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin mit 3:1 (27:25, 21:25, 25:17, 25:21) durch.

Allianz MTV Stuttgart bejubelte mit einem Ex-DSC-Quintett den ersten Titel der Saison mit dem Gewinn des Supercups. © IMAGO / Ostseephoto Stuttgarts Trainer Konstantin Bitter (33), der von 2019 bis 2021 Co-Trainer bei Alexander Waibl (55) war, feierte damit seinen ersten Titel als Cheftrainer. Erst vor der Saison war der Mann der ehemaligen DSC- und Nationalmannschaft-Libera Lenka Bitter (32, geborene Dürr) von Erfurt nach Stuttgart gewechselt und hatte den tapfer gegen Krebs kämpfenden Trainer Tore Aleksandersen (55) abgelöst. "Es fühlt sich im Moment überwältigend an. Wir haben in diesen zwei Wochen, in denen wir komplett waren, unheimlich hart gearbeitet, die Spielerinnen sind an ihr Maximum gegangen. Ich ziehe den Hut davor, was sie heute geleistet haben", war der Coach nach der Partie happy. DSC Volleyball DSC-Schmetterlinge in Wiesbaden gefordert: "Müssen geduldig sein" Stuttgart dominierte den Gegner vor allem - einmal wieder - mit der überragenden Diagonalangreiferin Krystal Rivers, die 31 Punkte zum Sieg beisteuerte und damit mehr als einen ganzen Satz im Alleingang gewann. Sie wurde verdient zur wertvollsten Spielerin gekürt.

Maria Segura und Kayla Haneline haben großen Anteil am Supercup-Titel