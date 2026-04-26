DSC-Fanfest im Kaufpark: Feuchte Augen und große Emotionen garantiert

Dresden - Tränen gab es am vergangenen Mittwoch bei den DSC -Schmetterlingen reichlich. Vordergründig natürlich aufgrund der Final-Niederlage gegen den VfB Suhl um die deutsche Meisterschaft. Aber auch, weil allen Mädels klar war, dass sie in dieser Konstellation nicht noch einmal zusammen spielen werden.

Patricia Nestler (24, l.) hat beim DSC verlängert, ihre Kapitäns-Kollegin Marta Levinska (24, r.) wird den Klub verlassen. © Lutz Hentschel

"Diese Gruppe Mädchen war sehr speziell", unterstrich Marta Levinska (24) den besonderen Teamgeist, der sich bei ihr und ihren elf Kolleginnen im Laufe der Saison entwickelte.

Aber: Auch in diesem Sommer steht dem Supercup-Sieger ein größerer Umbruch bevor, wie Coach Alex Waibl (58) bestätigte. "Es gibt Spielerinnen, die wir gern halten würden, aber nicht können", so der 58-Jährige.

Leistungsträgerinnen wie Levinska oder Lorena Lorber Fijok (23) schmetterten sich bei weitaus finanzkräftigeren Teams auf die Liste.

Mehr Spielraum als im Vorjahr hat der Trainer aber trotzdem. "Wir haben einen Weg gefunden und aufgestockt", betonte DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (39), wovon bereits ein Teil fix verplant ist.