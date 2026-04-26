DSC-Fanfest im Kaufpark: Feuchte Augen und große Emotionen garantiert
Dresden - Tränen gab es am vergangenen Mittwoch bei den DSC-Schmetterlingen reichlich. Vordergründig natürlich aufgrund der Final-Niederlage gegen den VfB Suhl um die deutsche Meisterschaft. Aber auch, weil allen Mädels klar war, dass sie in dieser Konstellation nicht noch einmal zusammen spielen werden.
"Diese Gruppe Mädchen war sehr speziell", unterstrich Marta Levinska (24) den besonderen Teamgeist, der sich bei ihr und ihren elf Kolleginnen im Laufe der Saison entwickelte.
Aber: Auch in diesem Sommer steht dem Supercup-Sieger ein größerer Umbruch bevor, wie Coach Alex Waibl (58) bestätigte. "Es gibt Spielerinnen, die wir gern halten würden, aber nicht können", so der 58-Jährige.
Leistungsträgerinnen wie Levinska oder Lorena Lorber Fijok (23) schmetterten sich bei weitaus finanzkräftigeren Teams auf die Liste.
Mehr Spielraum als im Vorjahr hat der Trainer aber trotzdem. "Wir haben einen Weg gefunden und aufgestockt", betonte DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (39), wovon bereits ein Teil fix verplant ist.
DSC Volleyball: Fünf Spielerinnen besitzen einen Vertrag für die kommende Saison
Die Verlängerungen mit Kapitänin und Libera Patricia Nestler (24) sowie Außenangreiferin Jette Kuipers (23) gab der Verein am vergangenen Freitag bekannt.
Dazu besitzen Teresa Ziegenbalg (19), Mette Pfeffer (20/beide bis 2028) und Florentine Rosemann (19/bis 2027) langfristige Verträge in der Elbestadt. Ein Grundgerüst steht. Taschentuch-Pflicht herrscht am Montagabend im Kaufpark nochmal.
Ab 18 Uhr lädt der DSC zum Fanfest. Traditionell der Termin, bei dem sich die Abgänge verabschieden - und reichlich Tränen fließen werden.
Titelfoto: Lutz Hentschel