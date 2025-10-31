Darum weilt dieser Nationaltrainer gerade beim DSC

Seit Donnerstag weilt Japans Nationaltrainer Ferhat Akbas in Dresden. Er besucht den DSC wegen seiner Auswahlspielerin Miku Akimoto.

Von Tina Hofmann

Dresden - Am Reformationstag konnte sich der DSC in aller Ruhe auf den Ost-Kracher am Samstag (17.15 Uhr) gegen den SSC Palmberg Schwerin vorbereiten. Auf der Tribüne der Margon Arena hatte sich aber ein Zuschauer eingefunden: Japans Nationalcoach Ferhat Akbas (39).

Ferhat Akbas (39, l.) besucht gerade seine Nationalspielerin Miku Akimoto (19, M.) beim DSC. Trainer Alexander Waibl (57, r.) kennt er schon lange. © TAG24/Tina Hofmann Der Türke reiste bereits zur Partie am Mittwoch in Stuttgart an, danach ging es für ihn in die sächsische Landeshauptstadt. Der Grund liegt auf der Hand: Er möchte seine Auswahlspielerin Miku Akoimoto (19) besuchen. Der Coach kennt DSC-Trainer Alexander Waibl (57) schon lange von seinen vorherigen Tätigkeiten als Klub-Coach in der Türkei und Polen. TAG24 traf den 39-Jährigen am Freitag zum Interview. TAG24: Warum besuchen Sie gerade Deutschland und den DSC? DSC Volleyball DSC will vor eigener Kulisse richtig aufregen: "Alle heiß aufs Heimspiel" Ferhat Akbas: "Ich möchte die japanischen Spielerinnen besuchen, die im Ausland spielen. Ich habe mit Miku begonnen, nächste Woche reise ich nach Italien und noch andere Länder, um weitere japanische Spielerinnen zu sehen. Ich habe mit Miku begonnen, da sie eine der jüngsten Spielerinnen ist, die außerhalb Japans spielt. Ich denke, sie benötigt ein wenig Unterstützung. Sie macht einen tollen Job hier in der Bundesliga. Ich bin sehr stolz auf sie und von dem, was ich von ihr gehört habe, ist sie sehr glücklich hier. Alles läuft gut." TAG24: Waren Sie in die Entscheidung, dass Miku nach Dresden wechselt, involviert? Ferhat Akbas: "Ich habe erfahren, dass sie nach Dresden wechselt, nachdem ich Nationaltrainer Japans geworden bin. Deshalb war ich in ihren Wechsel nicht involviert."

DSC Volleyball: Ferhat Akbas verdeutlicht, was für Miku Akimoto diese Saison die größte Herausforderung ist

Der Türke betreut seit diesem Sommer die Auswahl Japans, erreichte mit dem Team bei der WM den vierten Platz. © IMAGO / Newspix TAG24: Was denken Sie über die Leihe von Miku zum DSC? Ferhat Akbas: "Ich erhoffe mir viel von ihrer Zeit hier beim DSC. Miku muss lernen, Verantwortung in einem Team zu übernehmen, und von dem, was ich bisher gesehen habe, macht sie das bereits sehr gut. Sie braucht Zeit und die Ziele des Vereins hier in Dresden und die von Miku persönlich passen sehr gut zusammen. Hier ist ein sehr guter Ort für sie, für ihre sportliche und persönliche Entwicklung. Ich bin sehr glücklich, dass sie hier ist. Miku hat keine Schwierigkeiten, sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Die größte Hürde dürfte in meinen Augen noch die Sprache sein, aber abgesehen davon, hat sie meiner Meinung nach keine Hürden im Anpassungsprozess hier." TAG24: Auf welcher Position spielt Miku in der japanischen Nationalmannschaft? DSC Volleyball "Jede hat ihre Rolle gespielt": DSC-Schmetterlinge zeigen ihre Klasse Ferhat Akbas: "Japanische Spielerinnen können beide Seiten spielen. Alle meine Nationalspielerinnen können links oder rechts im Angriff, also als Diagonale oder auf der Außen-Annahmeposition spielen. In der Nationalmannschaft haben wir auf beiden Positionen sehr starke Spielerinnen. Miku wird in Japan als ein zukünftiger Star angesehen. Sie hat bisher mehr auf der Diagonalposition gespielt, aber in der Zukunft kann sie beides spielen, weil uns da in Japan keine Grenzen gesetzt sind, was die Aufteilung der Positionen anbelangt." TAG24: Was ist die größte Herausforderung für Miku? Ferhat Akbas: "Auf Mikus Schultern lastet großer Druck aufgrund der Erwartungen und der Hoffnung, die man in sie für die Zukunft setzt. Sie muss sich vor allem von der mentalen Seite her an diese Herausforderung anpassen. Ihre volleyballerischen Fähigkeiten sind bereits sehr gut. Sie ist eine Art vollkommene Spielerin, die sich natürlich noch entwickeln muss, aber vor allem die mentale Komponente ist die Herausforderung und der Grund, weshalb sie hier ist."

Japans Nationaltrainer sieht viel Potenzial beim DSC und traut dem Team weitere Titel zu