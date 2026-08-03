03.08.2026 18:47 Der DSC legt wieder los: Darum schwärmt der Trainer jetzt schon von seinem neuen Team

Die Volleyballerinnen des DSC sind am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Schon jetzt schwärmt Trainer Alexander Waibl von seinem Team.

Von Tim Schölzel

Dresden - 103 Tage war es still um die DSC-Girls - zumindest mehr oder weniger. Denn genau so lange ist das letzte Pflichtspiel der Dresdnerinnen gegen den VfB Suhl her. Doch seit Montag ackern die Volleyballerinnen wieder in der Margon Arena - und strotzen nur so vor Tatendrang.

DSC-Coach Alexander Waibl (58) begrüßte beim Trainingsauftakt auch Patricia Nestler (25, r.), die vor der Abreise nach Wiesbaden in der Margon Arena vorbeischaute. © Lutz Hentschel "Die Sommerpause war extrem lang, wir waren ja Ende April mit der Saison durch. Ich bin extrem motiviert und gespannt auf unsere neue Mannschaft", betonte Coach Alexander Waibl (58) beim Trainingsauftakt. Einen kurzen Abstecher zur ersten Einheit - um die neuen Teamkolleginnen zu begrüßen - ließen sich Sarah Straube (24) und Patricia Nestler (25) nicht nehmen. Beide reisten am Montagnachmittag noch in Richtung Wiesbaden zur Vorbereitung mit der Nationalmannschaft auf die EM (ab 21. August). Beim Auftakt nicht dabei: Lena Kindermann (27), die ebenso in Wiesbaden ist, sowie Mette Pfeffer (21) und Jette Kuipers (24), die erst später ins Training einsteigen. Beide sind nicht für die EM nominiert, während Kuipers im Laufe der Woche in Dresden erwartet wird, steigt Pfeffer ab kommendem Montag wieder ins DSC-Training ein. Zudem ist Zuspielerin Lena Olliges (17) seit Montagfrüh mit der "U20"-Auswahl zum Lehrgang. DSC Volleyball Mit DSC-Power zum versöhnlichen Abschluss: "Können mit jeder Mannschaft mithalten" Ganz ohne Dirigentin ging es trotzdem nicht los: Esenia Fomenko (16) und Helena Leicht (17), beides Talente vom VCO, gehörten zum neunköpfigen DSC-Kader.

VCO-Talent Helena Leicht (17, 2.v.r..) mischte gestern beim Trainingsauftakt der DSC-Girls mit. © Lutz Hentschel

Morgan Geddes (24) & Co. durften direkt nach den ersten Bällen hechten. © Lutz Hentschel

Der Coach ist begeistert von den Charakteren in seinem neuen Team. © Lutz Hentschel

DSC-Coach Alexander Waibl schwärmt von coolen Typen: "Da geht's schon ein bisschen ab"