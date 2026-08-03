Der DSC legt wieder los: Darum schwärmt der Trainer jetzt schon von seinem neuen Team
Dresden - 103 Tage war es still um die DSC-Girls - zumindest mehr oder weniger. Denn genau so lange ist das letzte Pflichtspiel der Dresdnerinnen gegen den VfB Suhl her. Doch seit Montag ackern die Volleyballerinnen wieder in der Margon Arena - und strotzen nur so vor Tatendrang.
"Die Sommerpause war extrem lang, wir waren ja Ende April mit der Saison durch. Ich bin extrem motiviert und gespannt auf unsere neue Mannschaft", betonte Coach Alexander Waibl (58) beim Trainingsauftakt.
Einen kurzen Abstecher zur ersten Einheit - um die neuen Teamkolleginnen zu begrüßen - ließen sich Sarah Straube (24) und Patricia Nestler (25) nicht nehmen. Beide reisten am Montagnachmittag noch in Richtung Wiesbaden zur Vorbereitung mit der Nationalmannschaft auf die EM (ab 21. August).
Beim Auftakt nicht dabei: Lena Kindermann (27), die ebenso in Wiesbaden ist, sowie Mette Pfeffer (21) und Jette Kuipers (24), die erst später ins Training einsteigen. Beide sind nicht für die EM nominiert, während Kuipers im Laufe der Woche in Dresden erwartet wird, steigt Pfeffer ab kommendem Montag wieder ins DSC-Training ein. Zudem ist Zuspielerin Lena Olliges (17) seit Montagfrüh mit der "U20"-Auswahl zum Lehrgang.
Ganz ohne Dirigentin ging es trotzdem nicht los: Esenia Fomenko (16) und Helena Leicht (17), beides Talente vom VCO, gehörten zum neunköpfigen DSC-Kader.
DSC-Coach Alexander Waibl schwärmt von coolen Typen: "Da geht's schon ein bisschen ab"
"Wir lernen uns jetzt gerade alle erst so ein bisschen kennen. Aber ich kann jetzt schon sagen: Wir haben ein paar richtig, richtig coole Typen in der Mannschaft. Da geht's schon ein bisschen ab und es macht richtig Laune", teilte Waibl seinen ersten Eindruck über seine neuen Spielerinnen: "Die erste, vielleicht auch noch die zweite Woche, ist so ein bisschen wie Honeymoon - frisch verliebt. Wenn du müder wirst, die Dinge sich wiederholen, da werden dann Champions geboren", unterstreicht der 58-Jährige.
Sorgen macht er sich diesbezüglich aber keine, hat dafür aber auch den passenden Kalender für die Vorbereitung organsigniert.
Neben dem Turnier im tschechischen Varnsdorf (5. und 6. September) wartet noch weitere spannende Tests auf die Sächsinnen: In Erfurt geht's gegen die Thüringerinnen und mit Schwerin noch gegen einen weiteren Bundesliga-Konkurrenten, dazu kommt ausgerechnet auch Champions-League-Auftaktgegner KS Developres Rzeszów aus Polen (18.-20. September). Ein Test in Dresden ist ebenfalls geplant.
Bis zum ersten Pflichtspiel hat das Waibl-Team noch zwei Monate Zeit. Dann eröffnen er und seine Mädels die Saison gegen Double-Sieger Suhl im Supercup in Coburg (3. Oktober). Der Ticketvorverkauf für das DSC-Kontingent startet am Dienstag.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel