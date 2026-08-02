Morgen legt der DSC wieder los! So verbrachten die Neuzugänge die vergangenen Tage

Dresden - Am Montag ist es endlich so weit, die DSC -Girls starten in die Vorbereitung für die kommende Saison . Die ersten Tage in ihrer neuen Heimat verbrachten die Neuzugänge aber ziemlich unterschiedlich.

Morgan Geddes (24) war vor dem Trainingsauftakt auf der Suche nach einem netten Café. © IMAGO/Sergio Brunetti

Während Mackenzie Foley (24) erstmal einfach nur "ankommen, ihre Wohnung beziehen und entspannen" wollte, hatte Morgan Geddes (24) nach ihrer Ankunft einen ganz anderen Plan.

"Ich habe immer gerne ein gutes Café in der Nähe. Wenn es mal hektisch wird und ich mich entspannen muss, gehe ich in dorthin und verbringe ein bisschen Zeit - das ist für mich wie ein Neustart", erklärte die Außenangreiferin.

Teamkollegin Rylen Reid (22) freute sich auf ihren ersten Eindruck vom "wunderschönen und einladenden" Dresden.

Auch ihr Essential wird vor allem Ende der vergangenen Woche bei über 30 Grad schon richtig heiß gelaufen sein: "Ich liebe es, wenn mir kalt ist und ich mich in eine Decke einkuscheln kann, deshalb MUSS ich einfach einen Ventilator dabei haben."