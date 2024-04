"Flummi" Jasper soll es richten: DSC zum Siegen verdammt!

Dresden - Showdown in der Margon Arena? Die Gefahr ist groß, dass für den Dresdner SC am Samstagabend (Anpfiff 17.10 Uhr/Sport1) die Saison beendet ist. Allianz MTV Stuttgart scheint im Halbfinale mit all seiner Erfahrung und seinem Können zu übermächtig. Aber findet vielleicht der "DSC-Flummi" einen Weg, sein Team zu einem Heimsieg und dem Ausgleich in der "Best of three"-Serie zu führen?