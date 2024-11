DSC-Coach warnt vor Pokalfight heute gegen Suhl: "Die Tabelle lügt!"

Dresden - Seit Freitagabend steht fest: 2025 wird es einen neuen Pokalsieger im Volleyball geben. Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart flog in Potsdam nach einer 1:3-Niederlage aus dem Wettbewerb. Das sollte dem DSC eine Warnung sein. Das Team von Trainer Alexander Waibl (56) will am Samstag gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen (18 Uhr, Margon Arena) im Viertelfinale das Ticket fürs Halbfinale buchen.

Die Bilanz der vergangenen Partien spricht auch eine ganz andere Sprache, denn neben zwei klaren 3:0-Erfolgen in der Liga gegen Aachen und in Erfurt, warf das Team vom emotionalen Trainer Laszlo Holosy den SSC Palmberg Schwerin mit einem Krimi-Sieg (3:2) aus dem Pokal.

Sarah Straube (22, r.) weiß ganz genau, was auf sie und ihr Team gegen Suhl zukommt. © Lutz Hentschel

Neben den Vorzügen im Angriff ist Suhl die Mannschaft, die in der Liga bislang mit ihren Aufschlägen als Team die meiste Wirkung entfaltet hat. Bei den direkten Aufschlagpunkten hat der DSC allerdings ligaweit die Nase vorn.

Wie will das Waibl-Team die Thüringerinnen knacken? "Wir müssen echt gut Block und Abwehr spielen und dürfen in den Situationen, wenn die Zuspielerin weitere Wege hat und der Ball aus der Annahme oder der Abwehr nicht perfekt ans Netz kommt, keine Fehler in diesen beiden Elementen machen. Und dazu müssen wir selbst in der Lage sein, aus der Abwehr Punkte zu erzielen", beschreibt der DSC-Trainer das Rezept, mit dem es klappen könnte.

Natürlich hoffen er und das Team wieder auf eine gut gefüllte Margon Arena.

"Die Zuschauer mögen die Mannschaft und tragen sie. Ich hoffe, dass die Halle schön voll wird und wir ein atmosphärisch tolles und faires Spiel erleben", blickt er voraus.