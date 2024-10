DSC feiert Prestige-Erfolg beim Vizemeister: Das sagt Kapitänin Straube über ihr Team

Grund zum Jubeln: Die DSC-Mädels schlagen Vizemeister Schwerin im Fünf-Satz-Krimi. © Dietmar Albrecht

"Wir haben unsere Fehler gemacht, die wir vielleicht auch einfach machen müssen, weil wir bestimmte Sachen noch nicht konstant genug können", erklärte Coach Alexander Waibl (56) zwei deutliche Satzverluste (18:25 und 14:25).

Er lieferte direkt einige Beispiele dafür: "In der Blockpositionierung. In der Kontrolle der Abwehr. In der Präzision der Aufschläge. In der Präzision im Zusammenspiel."

Die Antwort seiner Spielerinnen konnte sich aber sehen lassen: Angeführt von Kapitänin Sarah Straube (22) und Diagonalangreiferin Marta Levinska (23), die zu den absoluten Topscorerinnen der Liga zählt, holten sich die Schmetterlinge die Sätze zwei (25:19), vier (25:20) und fünf (15:12).

"Mir gibt das brutal viel, wenn ich diese Mannschaft sehe, die super ehrgeizig ist. Wie sie sich dann aufraffen und es wieder versuchen", lobte der stolze Trainer die Mentalität seines Teams.