DSC marschiert: Dresdner Volleyballerinnen auch in Schwerin nicht zu stoppen!

Dann konnte Zuspielerin Sarah Straube ihre Mitspielerinnen deutlich besser bedienen. Marta Levinska bewies dabei mehrfach ihre Schlagkraft. Zudem offenbarten die Schwerinerinnen Lücken in der Annahme, die die DSC-Schmetterlinge eiskalt ausnutzten - 10:7.

Waibl fand im Timeout aber die richtigen Worte und seine Mädels verkürzten. Die Aufholjagd wurde jedoch gestoppt, Schwerin setzte sich weiter ab. In der Crunchtime des ersten Satzes konnten die Elbestädterinnen nichts mehr entgegensetzen, verloren deutlich mit 18:25.

Und hier hatten die Dresdnerinnen die besseren Nerven, stellten direkt auf 4:1 und nahmen Kurs in Richtung des zweiten Punktes. Lediglich eigene Fehler im Aufschlag brachten die Mecklenburgerinnen zunächst überhaupt auf die Anzeigetafel.

Patricia Nestler, die von 2020 bis 2023 für Schwerin aktiv war, zeigte ihre Annahmestärke, die Dresdnerinnen zogen auf 15:9 weg. Die Entscheidung war das noch nicht, Schwerin kam wieder zurück und stellte auf 16:16. In der Crunchtime präsentierte sich Demidova treffsicher, die DSC-Mädels erkämpften sich einen Punkt und es ging in den Tiebreak.

Waibl forderte beim schnellen 1:4-Rückstand im dritten Durchgangs eine bessere Entscheidungsfindung seiner Mädels. Das klappte zunächst auch, die Dresdnerinnen gingen 7:6 in Führung.

Eine konzentrierte Vorstellung in der Annahme und mit einem 8:4 wurden die Seiten gewechselt. Waibls Schützlinge behielten die Oberhand und gingen plus drei in die Schlussphase, Schwerin wehrte sich noch einmal.

Levinska, die mit 28 Punkten wieder überragte und folgerichtig zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde, besorgte den Matchball. Ein Fehlaufschlag auf Schweriner Seite durch Leana Grozer sicherte den Sieg.