DSC-Motto gegen Aachen: Nicht unterschätzen, aber Kraft sparen!

Aachens Zuspielerin Kveta Grabovska (21) trug vergangene Saison noch das DSC-Trikot. © Lutz Hentschel

Die Ladys in Black treten am heutigen Samstag ab 17 Uhr als siegloser Vorletzter in Dresden an, haben in sieben Partien gerade mal zwei Sätze gewonnen.

Doch von der Besetzung, vom Potenzial her ist bei ihnen deutlich mehr zu erwarten. Im Zuspiel gibt es das Wiedersehen mit der Ex-Dresdnerin Kveta Grabovska (21).

Auch Aachens neue Cheftrainerin Mareike Hindriksen trug bereits das DSC-Trikot. Die 36-Jährige erhielt bei den Ladys einen Vertrag bis Ende der Saison 2025/26. Das ist ein deutlicher Vertrauensbeweis.

"Mit ihr passiert jetzt auch emotional was an der Seitenlinie", sagt Waibl.