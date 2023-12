Nach Schwerin kommt schon Aachen: Keine Pause für den DSC

Erfolgreich aber müde: Der DSC wird derzeit vom Höhenflug getragen. © Lutz Hentschel

Schon am morgigen Samstag muss das Team von Alexander Waibl (55) wieder in der Bundesliga gegen die Ladies in Black Aachen ran. Aufschlag ist um 17 Uhr in der Margon Arena.

"Für mich ist es immer wieder das Thema: Wie machen wir das mit Regeneration und Krafttraining?", fragt sich auch der Coach. "Ich könnte ja sagen, ich spiele mit sechs anderen, die habe ich aber nicht."



Dreimal könnte Waibl nach eigenen Angaben rotieren, das will er gegen den bisher noch punktlosen Vorletzten aber nicht:

"Das gibt es nicht im Volleyball, einfach mal drei andere auf das Parkett stellen und es funktioniert. Dafür brauchst du eine Bank wie Stuttgart oder Potsdam."