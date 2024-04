DSC muss schweren Herzens Abschied nehmen: Kapitänin Jennifer Janiska verlässt Dresden

"Vier tolle und aufregende Jahre gehen für mich mit dem DSC zu Ende. Trotz des schmerzhaften Ausscheidens am Samstag kann ich rückblickend sagen, dass es eine sehr tolle Zeit für mich war", erklärt die Außenangreiferin in einer Mitteilung des Vereins.

Trainer Alexander Waibl (56) und Janiska bildeten ein kongeniales Duo, sie hinterlässt eine große Lücke. © Lutz Hentschel

Als der DSC davon Wind bekam, unterbreiteten Waibl und Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (37) der Ausnahmespielerin in Rekordzeit ein Angebot, Janiska nahm an.

Gleich in ihrem ersten Jahr gelang der Gewinn der Deutschen Meisterschaft in einem packenden Finale gegen Allianz MTV Stuttgart, in der ihr Team 2021 einen 0:2-Rückstand in der Serie noch drehte.

Nach dem Titel verließ Kapitänin Lena Stigrot (29) den Klub, Janiska übernahm das Amt der Spielführerin und holte mit dem Supercup im Oktober gleich den nächsten Titel.

2022 trat die Kapitänin der Nationalmannschaft nach einer enttäuschenden WM mit Platz 14 aus der Auswahl zurück, wurde 2022 das erste Mal zur Volleyballerin des Jahres gekürt.

Für einen weiteren Titel mit dem DSC reichte es nicht, doch Janiska führte das Team nicht nur mit Emotionen und Diplomatie, sondern ging in wichtigen Spielen immer mit Leistung voran, riss die Mannschaft mit, wenn es nötig war und lieferte die entscheidenden Punkte.

"Ich möchte mich vor allem für die Unterstützung und die enorme Wertschätzung vor allem seitens des Vereins um das Team von Alex Waibl und Sandra Zimmermann, der Sponsoren und natürlich auch der DSC-Fans bedanken", erklärt die 30-Jährige.

Sie hinterlässt eine Lücke, die von keiner anderen Spielerin zu füllen sein wird, für den Klub ist ihr Abgang ein großer Verlust. Offiziell ist Janiska der erste Abgang, bereits während der Saison waren die Verträge mit Juliette Fidon-Lebleu (27) und Mika Grbavica (22) aufgelöst worden.