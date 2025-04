DSC-Personalien durchgesickert: Straube geht, kommt Kuipers aus Suhl?

Vor dem entscheidenden Halbfinalspiel gegen Stuttgart sind beim DSC erste Personalien durchgesickert: Sarah Straube geht, kommt Jette Kuipers aus Suhl?

Von Tina Hofmann

Dresden - Wenn die DSC-Girls am Mittwoch in Stuttgart um den Einzug ins Finale kämpfen, wird eine Spielerin wohl genau hinsehen. Denn am Sonntag sickerte im zweiten Halbfinale zwischen dem VfB Suhl und Schwerin (1:3) durch, dass die Dresdnerinnen sich offenbar Verstärkung aus Thüringen an Land gezogen haben.

Außenangreiferin Jette Kuipers (22) schied am Sonntag mit Suhl im Halbfinale gegen Schwerin aus. In der kommenden Saison soll sie beim DSC aufschlagen. © imago/Beautiful Sports Während des Spiels ließen die beiden Kommentatoren die Katze aus dem Sack: Jette Kuipers (22) läuft in der kommenden Saison für den DSC auf. Über Personalien debattiert der Klub in der heißen Phase der Meisterschaft ohnehin nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Außenangreiferin tatsächlich an der Elbe unterschrieben hat, ist aber groß.

Die Niederländerin gilt als Talent mit viel Potenzial, verbrachte in Suhl ihre erste Auslandssaison und könnte jetzt unter den Fittichen von Trainer Alexander Waibl (57) den nächsten Schritt machen. DSC Volleyball Irrer Sieg! DSC-Coach Waibl geht nach Comeback "das Herz auf" Schon in der spannenden Viertelfinalserie gegen Potsdam steuerte sie wichtige Punkte in entscheidenden Phasen zum Sieg bei. Seit Sonntag hält sie eine Bronzemedaille in den Händen. Die möchte DSC-Kapitänin Sarah Straube (22) sich nicht zum vierten Mal in Serie in den Schrank legen. Zum einen, weil sie unbedingt mit ihrem Team ins Finale will und zum anderen, weil ihr dann ein Abschied vor eigenem Publikum verwehrt bliebe.

Sarah Straube wechselt nach Italien zu Aufsteiger "Consolini Volley" an der Adriaküste