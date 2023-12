Neuzugang vor Debüt: DSC-Premiere für Pia Timmer zum Jahresabschluss!

Dresden - Der weihnachtliche Kurzurlaub ist vorbei. Am Samstag ab 18 Uhr steht mit dem Heimspiel gegen den USC Münster der sportliche Jahresabschluss für die DSC-Schmetterlinge an.

Pia Timmer (22) steht vor ihrer DSC-Premiere. © PR/DSCVolley

Dabei wird es personell zwei Veränderungen geben. Erstmals wird Pia Timmer (22) das Trikot des sechsmaligen deutschen Meisters tragen.

Mit der Verpflichtung der deutschen Außenangreiferin, die seit 2019 in der College League an der Washington State University aktiv war, wurde auf die längere Ausfallzeit von Juliette Fidon-Lebleu (27) reagiert.

Am 25. Dezember reiste Timmer in Dresden an, am 2. Weihnachtsfeiertag bestritt sie das erste Training mit ihrem neuen Team.

Chefcoach Alex Waibl (55) sagt über die 22-Jährige: "Pia hat schnell in die Mannschaft reingefunden, ist top motiviert. Sie ist eine gute Volleyballerin. Es gibt kein Element, wo sie Schwächen hat. Pia macht sehr gute Aufschläge."

Fehlen wird zum Jahresabschluss dagegen Lotte Goertz (18), die Nummer 2 auf der Libero-Position beim DSC. Die 18-Jährige bereitet sich mit der deutschen Auswahl auf die Qualifikation zur U20-Europameisterschaft vor.

Gegen den USC Münster dürfen sich die Waibl-Schützlinge einmal mehr auf volle Ränge in der Margon Arena freuen. "Wir wollen den Zuschauern ein gutes Spiel bieten und drei Punkte holen", betont der Trainer.